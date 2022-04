Spaccata da 'buongustai' in centro a Rimini. Bottino: vini, prosciutti e contanti

Cronaca

Rimini

| 08:04 - 05 Aprile 2022

L’Emporio gastronomico di via XX Settembre.

Prodotti di gastronomia, prosciutti, vino e 2mila euro circa di incasso: è questo il bottino di una spaccata avvenuta nella notte tra domenica e lunedì a Rimini. Il locale preso di mira è "L'Emporio Gastronomico" che si trova nei pressi dell'Arco di Augusto in centro città ed è di proprietà della famiglia Paesani. I malviventi hanno sfondato la vetrina della porta d'ingresso e si sono introdotti all'interno, facendo "spesa" e forzando il registratore di cassa, scappando poi indisturbati. Ad accorgersi della spaccata i locali vicini all'Emporio che, all'apertura di lunedì mattina, hanno dato l'allarme avvisando i proprietari. Il locale non aveva ancora le telecamere di sorveglianza attive in quanto in attesa di autorizzazione. Sull'episodio indagano i Carabinieri.