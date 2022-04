Profughi ucraini davanti alla Prefettura: 'Lasciateci qui a Rimini'

Attualità

Rimini

| 16:34 - 04 Aprile 2022

Profughi ucraini a Rimini.

"Le persone venute dall'Ucraina hanno vissuto un profondo stress e ora contiamo sulla vostra comprensione". È quanto è stato chiesto dalla piazza antistante la prefettura di Rimini dove si sono ritrovati 200 profughi (madri con figli minori) per lo stop ai trasferimenti fuori regione. La città conta oramai 4.000 persone fuggite dall'invasione russa, la più alta concentrazione d'Italia, e nei giorni scorsi è stato avviato il loro smistamento fuori provincia. Le operazioni hanno causato però forti malumori tra i profughi, i quali denunciano lo scarso preavviso, e l'essere spediti lontano dai familiari.





Della trentina di profughi trasferiti sabato scorso in Piemonte, una dozzina - riferiscono gli albergatori che li ospitavano - starebbe già tornando a Rimini con mezzi propri. "Ci siamo fermati a Rimini perché abbiamo parenti, contiamo sul loro aiuto", ha raccontato Svetlana. "Le donne ucraine sono pronte ad affrontare tutte le difficoltà. Non voglio assolutamente approfittare degli aiuti gratuiti, sono pronte a lavorare", ha aggiunto.





In piazza i manifestanti hanno presentato una lettera indirizzata alle istituzioni con su scritto: "Siamo già stati strappati dal nostro Paese dalla guerra e adesso veniamo strappati anche dalla nostra seconda casa, Rimini". Una delegazioni di profughi ha incontrato il vice prefetto vicario Claudia De Angelis, la quale ha ribadito loro che Rimini non può accogliere tutti e che, in attuazione del piano ministeriale, una parte dovrà andare fuori provincia. Chi decide di restare dovrà rinunciare agli aiuti di Stato.

Fra loro c'è chi ha già trovato un'occupazione per la prossima estate, come Natalia che proviene dai dintorni di Kiev: "Ho trovato un lavoro stagionale, altrimenti come resto qua?" Il posto che ha trovato è in un hotel. In Ucraina ha già fatto lavori simili, "Mi piace - ha raccontato - Per questo voglio lavorare qua. Mi piace Rimini. Non posso lasciarla".