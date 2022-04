Viabilità, riapre via Vespucci dopo i lavori. I nuovi tratti interessati

Attualità

Rimini

| 16:00 - 04 Aprile 2022

Lavori Hera.

Dopo la posa della tubazione principale - che permetterà di realizzare i primi collegamenti alla rete esistente, propedeutici al funzionamento delle nuove condotte del lungomare - riapre questa sera alle ore 19 la Via Vespucci. Una parte di Piazza Marvelli - lato mare - sarà interessata ancora ai lavori con un cantiere che occuperà un pezzo della sede stradale del viale che attraversa la piazza. Il cantiere, che occuperà solo un pezzo della carreggiata per consentire la continuazione dell’intervento alle condotte, prevede il senso unico alternato per circa 7 giorni.



Per altri lavori, sempre seguiti da Hera legati al posizionamento di condutture idriche, è previsto da oggi - e per una decina di giorni - una limitazione della circolazione sulla via Principe di Piemonte nella zona di Rimini Terme.



A partire da oggi infatti verrà posizionato un cantiere ‘modulare’ che - solo quando i lavori interesseranno la sede centrale della strada - prevede la chiusura totale per entrambi i sensi di marcia. Nei momenti in cui infatti le operazioni di scavo si concentrano sulle parti marginali della carreggiata, la viabilità viene garantita con un senso unico alternato. È previsto e consigliato comunque, per tutta la durata del cantiere, il percorso alternativo che consente agevolmente di bypassare la zona dei lavori, sia in direzione Riccione che Rimini, passando da via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Pullè e via Angeloni.