Inciampa e si ferisce con un coltello da cucina, cuoco soccorso

| 15:45 - 04 Aprile 2022

Un incidente, forse una distrazione mentre si trovava sul posto di lavoro, è finito in ospedale un 46enne, originario di Morciano, che si è ferito accidentalmente all’addome con un coltello da cucina. E’ accaduto verso le 18 e 30 di ieri, in un locale del centro di Cattolica dove il 46enne lavora come cuoco. Tutto è accaduto in un attimo, gettando nel panico colleghi e proprietario: il cuoco stava attraversando un corridoio quando si è sbilanciato su un ripiano prendendo in pieno un coltello inavvertitamente lasciato incustodito e fuori posto. La lama lo ha ferito all’addome, immediato è stato l’allarme all’indirizzo del 118: i sanitari, una volta sul posto, hanno trasportato l’uomo in ospedale dove è stato medicato. Nulla di grave per fortuna, il 46enne se la caverà con 10 giorni di prognosi ed ha già lasciato il nosocomio. Sul posto, per gli accertamenti del caso, anche i carabinieri della locale stazione.