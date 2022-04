Alpini a Rimini, Indino: ‘Le amministrazioni vigilino per non fare proliferare mercatini e street food’

Attualità

Rimini

| 15:22 - 04 Aprile 2022

Gianni Indino, Confcommercio.

La 93ª Adunata Nazionale degli Alpini si svolgerà a Rimini dal 5 all’8 maggio 2022. L’evento, che prenderà avvio giovedì 5 maggio, vedrà il momento più rilevante domenica 8, con la sfilata per le strade di Rimini. Uno spettacolo ufficiale, altamente coreografico ed emozionante, che coinvolgerà anche il pubblico.

Alla sfilata, che dura tutta la giornata, partecipano solo gli iscritti all’Associazione Nazionale Alpini e i commercianti e le attività della città si sono preparate per tempo all’evento. Tuttavia è il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini a lanciare un appello alle amministrazioni affinchè vigilino per tutelare l’offerta evitando il proliferare di mercatini e street food.



“ Un evento che come Confcommercio provinciale abbiamo appoggiato subito – dice il presidente Gianni Indino - da quando era solo un’idea suggestiva. Dal 5 all’8 maggio avremo tra noi gli Alpini italiani per la 93^ Adunata nazionale: ci siamo impegnati per ottenere la candidatura attraverso una lettera d’intenti e poi per organizzare il loro arrivo e la loro permanenza. Nonostante i due rinvii a causa della pandemia, non abbiamo mollato e ora ci avviamo finalmente a questo grande evento, importante per gli Alpini quanto per il nostro territorio.



La provincia di Rimini sarà protagonista e siamo certi che saprà superare anche le criticità che eventi di questa portata possono causare sul territorio, a cominciare dalla viabilità. Siamo riminesi, siamo abituati a ad accogliere grandi numeri di persone e la città si sta preparando nel migliore dei modi: sono sicuro che eventuali criticità saranno superate con la grande disponibilità che ci contraddistingue. Da parte loro gli Alpini sono pronti a creare occasioni di convivialità e socializzazione che aspettano solo di essere vissuti. La città, così come Confcommercio e i suoi soci, ristoranti, bar, negozi, alberghi, fino agli stabilimenti balneari, sono pronti a questa sfida entusiasmante mettendo in campo le capacità imprenditoriali e di ospitalità che ci hanno reso famosi in tutta Europa.



Ma in tutto questo c’è un però: il proliferare di mercatini e street food pronti a nascere per l’occasione della festa. Questo evento così laboriosamente organizzato avrà un senso per il nostro territorio solo se tutte le componenti saranno messe nelle condizioni di esprimersi e operare al meglio. La disponibilità messa in campo finora dalle attività economiche del territorio, che da tempo si stanno preparando, non può essere limitata o addirittura vanificata da situazioni sorte in punti strategici, anche senza rispetto della proposta locale. Questa sarà anche una grande occasione per mettere in vetrina e fare conoscere le nostre eccellenze innanzitutto quelle enogastronomiche: al bando dunque asado, olive ascolane e altri prodotti di turno. I nostri bar, ristoranti, pub, osterie, così come la nostra proposta commerciale di prossimità, hanno tutto per soddisfare ogni richiesta ed esigenza. Non vediamo l’utilità di una proposta aggiuntiva sulle strade: non si sente il bisogno di un surrogato occasionale di quello che abbiamo già in pianta stabile, pertanto invitiamo le amministrazioni a vigilare e soprattutto a non concedere autorizzazioni che possano andare in contrasto con le attività annuali e stagionali del territorio.



Non parliamo ovviamente degli stand organizzati dagli Alpini di loro iniziativa, già contemplati negli accordi presi per la 93^ Adunata nazionale. Siamo certi che tutta la nostra provincia e il suo tessuto economico si faranno trovare prontissimi non solo al mare, ma anche nei centri storici e nei borghi, dando sfoggio delle attività permettendo così ai nostri ospiti di vedere e apprezzare la nostra offerta culinaria e commerciale. Augurandoci che queste considerazioni vengano tenute in considerazione dalle amministrazioni locali, non ci resta che dire: viva gli Alpini e benvenuti nella provincia di Rimini".