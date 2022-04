Al Palacongressi di Bellaria l’appuntamento firmato Legacoop: '50 anni delle cooperative balneari'

Attualità

Bellaria Igea Marina

04 Aprile 2022

Il convegno al Palacongressi di Bellaria.

“Il fatto che un pezzo fondamentale della cooperazione tra stabilimenti di spiaggia in Romagna abbia scelto Bellaria Igea Marina per celebrare i suoi primi cinquant’anni, rende orgogliosa la nostra città e ne traduce la centralità sotto il profilo turistico e balneare”, così il Sindaco Filippo Giorgetti saluta il convegno svoltosi in mattinata al Palacongressi: evento organizzato da Legacoop in occasione del mezzo secolo di vita della cooperativa Bagnini di Bellaria Igea Marina, della Cooperativa Balneari Rimini Nord, della Cooperativa Bagnini Rimini Sud e della Cooperativa Bagnini di Riccione.

Alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini e del Senatore Marco Croatti, a Bellaria Igea Marina si è parlato di questa esperienza lunga cinquant’anni, che esplorando territori nuovi della aggregazione mutualistica, ha portato innovazione e contribuito fortemente allo sviluppo dell’economia turistica romagnola così come oggi la conosciamo. Una tradizione imprenditoriale radicata sul territorio e attesa da sfide non banali, a partire da quella delle concessioni di spiaggia.

“Il ruolo del mondo cooperativo”, continua Giorgetti – il quale ha aperto i lavori e fatto gli onori di casa al Palacongressi - , “è prezioso ancora oggi, in un settore turistico in cui l’incontro tra domanda e offerta è sempre più vincolato alla scelte strategiche che si compiono a livello di comparto. Lo è a maggior ragione in un momento di transizione che si protrae ormai da anni per gli operatori balneari, non privo di incertezze, legato alla direttiva Bolkestein prima, all’emergenza sanitaria poi, ed oggi al dibattito su quelle che saranno le gare per le concessioni: alle istituzioni chiamate a decidere in materia, il mio appello in qualità di Sindaco, affinché mettano al più presto gli enti locali nelle condizioni di dare all’imprenditoria balneare le risposte e il sostegno che meritano.”

“Accogliere unitamente a Bellaria Igea Marina le rappresentanze cooperative del settore”, sottolinea il primo cittadino, “è quindi per noi motivo di soddisfazione ma anche conferma di quell’impegno che la nostra Amministrazione non ha mai fatto mancare verso gli operatori: non ci sottraiamo a lavoro che ci attende e che vede coinvolto il ‘pubblico’ in collaborazione con le categorie economiche, a partire dalla Cooperativa Bagnini della nostra città: per raccogliere insieme la sfide future, in primis quella non più rinviabile della trasformazione delle aziende balneari. A tutti coloro che ne hanno fatto la storia”, conclude il Sindaco, “è questa l’occasione per rinnovare un ringraziamento per quanto fatto, sia a livello di singoli sia come Cooperativa Bagnini, la quale ha avuto un ruolo centrale soprattutto negli ultimi lustri nel creare sinergie con le altre categorie promotrici dello sviluppo turistico ed economico della città: a tutte loro, l’auspicio di vivere insieme da protagonisti anche i decenni a venire.”

Così il Presidente della Cooperativa Bagnini di Bellaria Igea Marina Paolo Rinaldini: “L’obiettivo deve essere una collaborazione ancora più intensa tra le diverse rappresentanze economiche, per fare squadra ed avere strategie condivise ragionando sempre più come un unico sistema turistico emiliano romagnolo: insomma, sempre più l’unione deve fare la forza anche in campo turistico balneare, con tavoli di concertazione che ci vedano compatti nel confronto con le istituzioni.”