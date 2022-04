In arrivo le elezioni delle rappresentanze sindacali. Si vota il 5 - 6 - 7 aprile

Attualità

Rimini

| 14:58 - 04 Aprile 2022

Elezioni RSU.

Il 5, 6 e 7 aprile si vota per il rinnovo delle rappresentanze sindacali (RSU) in ogni luogo di lavoro dei settori della conoscenza (scuola, università, ricerca, alta formazione artistica e musicale) e della pubblica amministrazione. In Emilia-Romagna saranno oltre 200.000 le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella elezione dei propri rappresentanti, nella provincia di Rimini circa 12.400.

La FLC CGIL territoriale ha presentato le proprie liste in tutti e 39 gli Istituti scolastici e al Conservatorio per un totale di 156 candidati.

La FP CGIL territoriale ha presentato le proprie liste in tutti i luoghi di lavoro (sanità, funzioni centrali, funzioni locali) per un totale di 175 candidati.



“Imprescindibile presidio di democrazia, le RSU elette nei luoghi di lavoro rappresentano le istanze dirette delle lavoratrici e dei lavoratori – si legge in una nota delle sigle - contrattano le condizioni di lavoro per migliorarne la qualità, danno forza e valore all’azione del sindacato.

Andare a votare e scegliere la CGIL significa credere nei valori di un’Organizzazione che ha oltre 120 anni di storia, che si riconosce nei principi costituzionali, agisce in una logica collettiva, crede nel futuro democratico del Paese e nella forza della rappresentanza.



In questi anni di pandemia è emerso con forza il valore fondamentale dei servizi pubblici, a partire dalla sanità, dall’istruzione pubblica e dalla formazione, in passato troppo spesso vilipesi e ridimensionati. Scegliere la FLC CGIL e la FP CGIL significa rimettere al centro dell’agenda del Paese il ruolo strategico del lavoro pubblico. Significa fare quadrato, fare squadra, per tutti e tutte, tutti i giorni, mettendosi al servizio del Paese e delle persone”.