Grande risposta della comunità riminese ai mercatini del Campo Lavoro Missionario

Attualità

Rimini

| 14:50 - 04 Aprile 2022

I mercatini organizzati dal Campo Lavoro Missionario.

La 42ª edizione del Campo Lavoro Missionario ha fatto boom. Di presenze. Di volontari. E anche di incassi dai vari mercatini. Naturalmente, rapportando il tutto, al periodo che si sta vivendo e al fatto che diverse iniziative non sono state svolte. Su tutte, la lotteria e la vendita di fiori e piante. I timori della vigilia, dunque, sono stati spazzati via in un fine settimana in cui anche il tempo ha deciso di dare una mano sabato 2 e domenica 3 aprile, dove migliaia di volontari hanno animato i sette centri raccolta per dare il loro contributo, nonostante i due anni di stop forzato del Campo Lavoro a causa del Covid.

“Siamo stanchi, ma molto felici per questa edizione del Campo Lavoro che per noi è stata un vero e proprio esperimento – sottolinea Gabriele Valentini, presidente dell’Associazione Campo Lavoro Missionario - dopo due anni in cui le porte dei vari centri raccolta erano rimaste chiuse a causa di questa pandemia sanitaria che ci ha travolto tutti, alcuni dubbi c’erano. Ma le tantissime famiglie che si sono adoperate in questi due giorni ci hanno fatto capire che il Campo è diventato parte integrante del tessuto di questo territorio: davvero una grande gioia che ci spinge ad andare avanti”.



Stanti ai dati parziali, riferiti ai soli mercatini dell’usato, la 42ª edizione della grande raccolta pro missioni ha registrato, in due giorni, incassi per quasi 87.000 euro. Il centro di raccolta di Rimini, nell’ormai sede abituale dell’ex mercato ortofrutticolo di via Emilia, ha totalizzato quasi 35.000 euro, il secondo centro riminese, realizzato nel piazzale della parrocchia di Cristo Re, ha raccolto 12.574 euro. Il Campo di Verucchio, invece, ha recuperato con le varie vendite 5.658 euro mentre quello di Santarcangelo, 17.335 euro. Bene anche Riccione, dove tutto è iniziato nel lontano 1981, che ha raccolto 17.110 euro. Un discorso a parte meritano i Centri di Bellaria e Cattolica dove si è deciso di non fare nessun tipo di mercatino, ma dove i volontari hanno lavorato senza sosta per recuperare tanto materiale.



"Ora prenderemo in mano i vari progetti che ci sono arrivati e decideremo quali finanziare - aggiunge Valentini - un grazie davvero a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Grazie agli scout, grazie alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, a tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto".