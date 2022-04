Rimini Calcio, nove convocati nelle Rappresentative Under 16 e 14

Sport

Rimini

| 11:47 - 04 Aprile 2022

Nove biancorossi sono stati convocati per gli Stage Tecnici delle Rappresentative U16 e U14 che si terranno durante questa settimana in previsione del Torneo delle Province 2021/22. Il tecnico della Rappresentativa U16 Andrea Evangelisti, ha convocato per domani martedì 5 aprile, allo stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo, i biancorossi Bryan Brisku, Diego Paganini, Mattia Mini. Mister Stefano Diana, della Rappresentativa U14, ha invece selezionato per l’appuntamento di Venerdì 8 aprile, allo stadio Nicoletti di Riccione, Nicolò Lombardi, Pietro Drudi, Giovanni Foschi, Samuel Cavicchi, Stefano Franco e Manuel Blasi.