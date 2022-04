Basket, continua il momento d’oro dei Raggisolaris. Jesi passa a Cesena

Sport

Rimini

| 11:44 - 04 Aprile 2022

Aggancio in vetta. Rimini (Saccaggi 21) travolge 87-52 Montegranaro (Galipò 16) e raggiunge al primo posto Roseto, diventando virtualmente prima grazie allo scontro diretto a favore. Gli abruzzesi (Amoroso 20) cadono 60-64 sul campo della Real Sebastiani Rieti (Stanic 16).

Di questo risultato ne approfitta anche la Npc Rieti (Broglia 25) che sbanca 89-69 il campo di Ozzano (Klyuchnyk 23) portandosi a due soli punti dal primo posto.

Successo d’oro per Ancona (Pozzetti 17) aggiudicatasi 70-66 il derby con Senigallia (Giannini 12), staccando così Imola, Ozzano e gli stessi cugini.

Continua il momento d’oro dei Raggisolaris (Poggi 15) che battendo 67-60 Imola (Corcelli 17) conquistando la quarta vittoria consecutiva.

Riscatto per Teramo (Bottioni e Cipriani 22) che interrompe il momento negativo superando 90-80 Giulianova (Caverni 27).

Colpi in trasferta per Jesi (Gloria 21) impostasi 77-70 a Cesena (Mascherpa 19) e per la Luiss Roma (D’Argenzio 20) passata 95-68 a Civitanova Marche (Felicioni 17).

Classifica: Rimini e Roseto 40; Npc Rieti 38; Real Sebastiani Rieti 36; Ancona 32; Senigallia, Imola e Ozzano 30; Raggisolaris 24; Cesena, Teramo e Luiss Roma 20; Jesi (-1)* 17; Giulianova e Civitanova Marche 6; Montegranaro 4.

Prossimo turno. Sabato: Luiss Roma – Cesena. Domenica: Giulianova – Raggisolaris; Senigallia – Rimini; Montegranaro – Ozzano; Npc Rieti – Jesi; Imola – Civitanova Marche; Roseto – Ancona; Teramo – Real Sebastiani Rieti.