Musica come terapia anche a scuola, a Cattolica il progetto 'Ponti Sonori'

| 10:59 - 04 Aprile 2022

L’Istituto comprensivo Emilio Filippini di Cattolica ha inserito tra i suoi progetti per l’anno scolastico 2021-22 anche quello denominato “Ponti sonori”, pensato in collaborazione con i settori Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Cattolica e finanziato da SGR. Il progetto è nato per offrire uno spazio espressivo esperienziale di benessere psico-fisico e contenimento del disagio emotivo, attraverso la musicoterapia, a studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado che presentano disabilità o bisogni educativi speciali. Gli studenti destinatari del progetto sono stati accompagnati in “un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione”, processo incentrato sullo sviluppo di “funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l’integrazione intra- e interpersonale” e quindi “migliorare la qualità della vita”.

Parallelamente agli incontri che si stanno svolgendo nelle scuole, la coordinatrice del progetto, dott.ssa Maria Luisa Bellopede , psicologa, musicoterapeuta, coordinatrice pedagogica, ha accettato di condurre dei seminari rivolti a educatori e insegnanti della fascia 3-14 anni, ma aperti a tutta la cittadinanza.

Durante gli incontri verranno approfonditi alcuni fondamenti teorici e qualche strategia pratica, che permettono al linguaggio musicale di assumere una valenza terapeutica, all’interno di una relazione di cura e/o educazione basata sulla sintonizzazione emotiva. Il linguaggio musicale è uno strumento prezioso nello sviluppo di bambini e ragazzi alle prese con alcuni delicati passaggi di vita, quali possono essere quelli dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1° grado, dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola secondaria di 2° grado.

Il percorso prevede due webinar su piattaforma zoom e due incontri in presenza

Per informazioni contattare la biblioteca comunale di Cattolica