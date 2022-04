Giococanto, laboratorio gratuito musicale alla BIM Music Academy

Eventi

Rimini

| 10:53 - 04 Aprile 2022

Michela fondatrice di Giococanto.

Martedì 5 aprile dalle ore 16 alle ore 17,15 alla BIM Music Academy di Rimini, in via XXIII Settembre n.112 si svolgerà il laboratorio gratuito musicale di Giococanto, aperto a tutti i bimbi e ragazzi dai 3 ai 13 anni. A seguire dalle 17,15 alle 18 ci sarà la presentazione del BIM Music Camp, il campus musicale estivo per tutti i bimbi e ragazzi dai 3 ai 13 anni che si terrà dal 20 al 24 giugno.

Il Laboratorio gratuito sarà un assaggio per tutti i bimbi e ragazzi che interverranno dell’energia, allegria e formazione musicale che vivranno questa estate al BIM Music Camp. A svolgere il laboratorio e poi a presentare il Camp ci saranno Michela Bosio – ideatrice e fondatrice del metodo Giococanto - e Laura Pederzoli, musicista e docente certificata Giococanto.

Da anni Giococanto in collaborazione con BIM Music Academy rende felici bambini e ragazzi attraverso la Musica e il Canto nei Campus estivi in Romagna. Un insieme di energia, divertimento, formazione, musica a 360 gradi. Quei Camp di cui si conservano nel cuore le emozioni per sempre.

L'ingresso al Laboratorio e alla presentazione è liberissimo e aperto a tutti.

Info 328 45 99 812 bimmusicacademy@gmail.com