Ingurgitare un kg di pasta in 25 minuti: il Carbonara Day arriva a Rimini

| 10:34 - 04 Aprile 2022

Carbonara day.

In occasione del Carbonara Day (6 aprile), la Riviera di Rimini lancia il guanto di sfida a tutti i puristi e divoratori seriali di uno dei piatti più amati della cucina, a Roma e nel resto del mondo. Il Bounty, quello guidato dal patron Giuliano Lanzetti, che in fatto di cucina non ha nulla da invidiare alle tradizionali osterie che sono il vanto della capitale e dei suoi abitanti: oltre 19mila sono le porzioni di carbonara (una ricetta segreta ed esclusiva che si tramanda da oltre trent'anni) servite ogni anno nel ristorante.

La sfida del 6 aprile prossimo consiste in una batteria composta da tre concorrenti che dovranno terminare una “Maxi Carbonara” del Bounty dal peso esatto 1 Kg (condimenti inclusi) entro il termine massimo di 25 minuti. Un'impresa che metterà a dura prova le mascelle e lo stomaco degli agguerritissimi contendenti che si daranno battaglia a colpi di forchetta. Il vincitore sarà colui che riuscirà a terminare la colossale porzione di spaghetti fumanti entro il termine stabilito e prima degli altri concorrenti: l'eroe verrà incoronato 're della carbonara'.