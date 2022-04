Un'indagine teatrale sui nuovi mostri al salone Snaporaz di Cattolica

Eventi

Cattolica

| 10:09 - 04 Aprile 2022

Nicola Borghesi.

Domani martedì 5 aprile (ore 21.15) ultimo appuntamento della stagione 2021/2022 al Salone Snaporaz di Cattolica: in scena Gli Altri. Indagine sui nuovissimi Mostri di Kepler-452.

“Chi sono gli Altri? Noi teatranti dedichiamo molte energie a raccontare quella che ci pare una verità evidente: che coloro che tipicamente sono percepiti come altri (stranieri, senzatetto, persone LGBT+...) non devono essere considerati una minaccia. E che collocare le diversità in facili categorie è tossico e pericoloso. Nel frattempo, tuttavia, va consolidandosi intorno a noi un’altra specie di Altri. La parola con cui ci siamo abituati a chiamarli ha il sapore di un mestiere: gli Hater. Odiatori di professione. Tutti li abbiamo presenti, anche se forse non fanno parte della nostra bolla. I loro profili hanno un aspetto straniante: persone comuni che, tra foto di vacanze e di animali, alimentano roghi virtuali.

Chi sono, dunque questi altri Altri? La nostra Indagine sui nuovissimi Mostri si propone di contattarli e di tentare un dialogo all’apparenza impossibile: in un reportage teatrale che è anche una performance video-acustica condotta dal vivo e online racconteremo quest’impresa e i suoi esiti, per spingerci oltre il giusto sgomento: là dove anche la follia del razzismo e del fascismo possono essere ascoltate, col coraggio del confronto e senza rinunciare alle proprie idee.”