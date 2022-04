Pugilato, vittoria per Massart della Boxe Santarcangelo al Memorial Carabini

Sport

Santarcangelo di Romagna

04 Aprile 2022

Il maestro Scarpellini, Noah Massart, Valentina Lani.

Sabato 2 aprile si è svolto a Savignano, allo Steven Sporting Club, il "2° memorial Nello Carabini" con 9 incontri di boxe dilettanti. Per la Boxe Santarcangelo è salito sul ring il 17enne Noah Massart categoria 63.5 kg youth, contro Ferdinando Tocco della boxe Lugo.

Massart è partito subito forte con una serie di colpi al corpo e al volto mettendo a dura prova Tocco fin dall'inizio della prima ripresa. Tocco, solo parzialmente è riuscito a contenere gli attacchi di Massart che ha premuto sull'acceleratore nella seconda ripresa e in due diverse azioni ha fatto fermare il match. Il pugile di Lugo ha accusato qualche colpo e veniva "contato in piedi" dall'arbitro Massimo Mordini di Ravenna.

Nella terza ed ultima ripresa Massart ha controllato in sicurezza il match, dando la chiara impressione di non voler infliggere una punizione all'avversario.

Ha vinto nettamente ai punti Noah Massart tra gli applausi dei numeroso pubblico presente. Oltre alla potenza ha messo in mostra un bagaglio tecnico notevole.