Perché capire il background della VPN può servire oggigiorno?

Attualità

Nazionale

| 09:27 - 04 Aprile 2022

Servizio VPN.

Immaginiamo che molte persone possono avere sentito già parlare del servizio VPN. Il che non è improbabile, perché la rete privata virtuale non è più un sistema da addetti ai lavori, ma viene comunemente installata dagli utenti che navigano online.



Quanti di loro però conoscono davvero come funziona la VPN e quali vantaggi offre tale servizio? Scopriamo nel dettaglio questi aspetti.



VPN significato e concetti base



Partiamo da VPN significato. L’acronimo che sta per Virtual Private Network fa riferimento alla rete privata virtuale, usata in alternativa alla normale modalità di connessione. Spieghiamo meglio. Quando usi Internet c’è un costante scambio di dati fra l’IP del tuo device e il server host del sito. La navigazione con rete VPN rende questo processo privato, grazie alla creazione del cosiddetto tunnel crittografato che scherma tutte le informazioni da accessi esterni (compreso quello del tuo ISP, ovvero dell’Internet Service Provider). Tale funzionamento comporta quanto segue: tieni privata la tua identità online; proteggi i dati relativi alla navigazione; puoi usare Internet con maggior libertà.



Come attivare la VPN?



La connessione a una rete virtuale privata è piuttosto semplice. Dopo aver scelto il miglior provider VPN, in base alle tue esigenze specifiche, scarica e installa il software. A quel punto non resta che selezionare il server remoto al quale vuoi connetterti e il gioco è fatto.



L'applicazione VPN viene eseguita in background sul tuo computer, sullo smartphone o sul tablet. Continuerai ad accedere a Internet come hai sempre fatto, senza notare nulla di diverso. O forse sì! Come capirai nel prossimo capitolo.



Quali sono i vantaggi della rete VPN?



Anonimato, sicurezza e libertà di acceso ai contenuti sono i principali motivi per i quali gli utenti scelgono di usare la VPN. Ma quali sono gli effettivi vantaggi che ne ricavano? Eccoli nel dettaglio.



1 Privacy online



La VPN maschera le impronte digitali del tuo computer ovvero l’indirizzo IP. Non soltanto, i provider forniscono anche il sistema no-log che garantisce che nessun dato relativo alla navigazione sia conservato sui server. Con tali premesse la tutela della privacy online diventa un fatto compiuto.



2 Protezione dei dati



Come sicuramente saprai i dati degli utenti sono merce preziosa, che fa gola non soltanto a potenziali attacchi hacker (per sottrarre l’identità digitale), ma anche ai siti commerciali. Ha fatto notizia qualche anno fa l’approvazione in USA della legge che consente agli ISP di vendere i dati di navigazione degli utenti anche senza il loro consenso. Con la VPN la connessione crittografata mantiene tutte le informazioni al sicuro da occhi indiscreti e non lascia alcuna traccia delle tue attività online.



3 Accesso a contenuti con blocchi geolocalizzati



Sul Web i contenuti non sono tutti liberi. Molti di essi sono sottoposti a vari tipologie di blocchi, come ad esempio i blocchi legati alla geolocalizzazione. Significa che, per esempio, un video in streaming della NBC potrebbe essere accessibile soltanto agli utenti localizzati sul territorio USA. Modificando l’indirizzo IP, che viene sostituito da quello del server in remoto da te selezionato (in questo caso per esempio un server statunitense), sembrerà che la navigazione stia avvenendo da un’altra località autorizzata alla visualizzazione.