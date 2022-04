Trovato ubriaco e sanguinante nella zona delle cantinette: è mistero

Cronaca

Rimini

| 09:08 - 04 Aprile 2022

Foto di repertorio.

I sanitari di Romagna Soccorso lo hanno trovato ricoperto di sangue ed in evidente stato confusionale, nella zona delle Cantinette di Rimini. Il giovane era completamente ubriaco e non è stato facile ricostruire l'accaduto. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 3 di sabato notte: oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri di Rimini. Nessuno è a conoscenza di cosa fosse accaduto al ragazzo: non si esclude che possa essere stato ferito in seguito ad una furibonda lite ma, al momento, nessuna querela è stata presentata. Il giovane è stato ricoverato in ospedale.