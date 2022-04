Rimini, la guerra israelo-palestinese nel documentario 'Saura' al Tiberio

Eventi

Rimini

| 08:26 - 04 Aprile 2022

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini questa sera lunedì 4 aprile alle ore 21 (biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5), è in programma, in prima visione, il film documentario Sarura. The future is an unknown place di Nicola Zambelli, in collaborazione con Operazione Colomba – Associazione Papa Giovanni XXIII.

Alle porte del deserto del Negev, un gruppo di giovani palestinesi lotta contro l’occupazione militare israeliana. “Youth of Sumud” – i giovani della perseveranza – cercano di restituire alla propria gente le terre sottratte alle loro famiglie, ristrutturando l’antico villaggio di grotte di Sarura. Affrontano l’aggressione con azioni nonviolente, difendendosi dai fucili con le proprie videocamere; si oppongono alla desolazione e alla morte con la speranza e la vita.

Dieci anni dopo il loro primo documentario sulla lotta nonviolenta in Cisgiordania, i registi tornano nel villaggio di At-Tuwani per raccontare come siano cresciuti nel frattempo i bambini ritratti nel film, utilizzando materiale d’archivio di più di 15 anni.

Sarura è un villaggio situato nella parte Sud della West Bank, sotto controllo civile e militare israeliano (Area C); si trova tra la città di Hebron ed il Deserto del Negev, vicino alle colonie israeliane di Ma’on e Avigayil.