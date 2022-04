Basket, RivieraBanca: per Masciardi piccolo intervento in artroscopia al ginocchio

Sport

Rimini

| 02:16 - 04 Aprile 2022

Stefano Masciadri assieme all'ortopedico Marco Fravisini.



iRvieraBanca Basket Rimini comunica ufficialmente che l'atleta Stefano Masciadri è stato visitato domenica sera al PalaFlaminio nell'intervallo della partita RivieraBanca Basket Rimini-Sutor Montegranaro dal Dr. Marco Fravisini, amico del progetto RBR e professionista estremamente competente a cui va un grandissimo ringraziamento da parte di tutta la Società per l'enorme disponibilità in un giorno festivo.

La visita ha evidenziato la necessità di un piccolo intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, solo dopo il quale verranno valutati i tempi di recupero, per rimuovere un corpo mobile che s'è spostato all'interno delle articolazioni. L'intervento è stato deciso di comune accordo tra il Dr. Fravisini e lo staff medico di RBR e verrà svolto il prima possibile.

Masciadri ha accusato dolore giovedì sera durante la seduta di allenamento, il ginocchio è stato poi analizzato da una risonanza magnetica effettuata presso il Medical Center di Misano Adriatico del Dr. Eraldo Berardi, che ha consigliato la visita specialistica.