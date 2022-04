Volley C, doppio ko per le squadre femminile e maschile di Riccione

Sport

Riccione

| 01:26 - 04 Aprile 2022

La squadra di Riccione di serie C Femminile, scesa in campo al Pala Nicoletti di Riccione contro la formazione Bellariese della Gut Chemical Bellaria è stata sconfitta per 0-3 al termine di una bella partita caratterizzata da diversi sorpassi e controsorpassi tra le due formazioni, decisa nei momenti topici dalla maggiore incisività e determinazione delle ospiti.

Sorvolando il discorso classifica, ormai in gran parte "congelata", che vede le ragazze riccionesi già matematicamente salve da un paio di giornate, nel match di Riccione ha giocato la sua partita a viso aperto riuscendo a restare agganciata alla partita in tutti e tre i parziali. Alla fine le ragazze di Garavini hanno ben poco da rimproverarsi perché hanno affrontato una gran bella squadra, che ad oggi si è dimostrata superiore. Da qui si riparte in ottica della prossima gara in programma sabato 9 Aprile ore 19.00 in trasferta a Rimini con la capolista Project System Rimini Volley.

Il derby è stato anche l'occasione per promuovere l'Associazione Donatori Midollo Osseo, presente al Pala Nicoletti con la campagna Pasquale "Una Colomba per la Vita". Una bella giornata di sport e solidarietà!

A fine partita coach Garavini: "Al di la del risultato sono contento per come le ragazze si sono espresse in campo. Ho visto un cambio di marcia rispetto le ultime partite, anche a livello mentale, non solo tecnico e questo mi fa ben sperare per le prossime gare.

Avevamo di fronte un avversario di tutto il rispetto, con alcune individualità di alto livello, non a caso occupano il quarto posto in classifica. E' stata una bella partita, sono stato contento che quando tutte le ragazze sono state chiamate in causa hanno dato il loro contributo. L'unico rammarico rimane per quel secondo set, avremmo dovuto con un pò più di cinismo chiudere la pratica, ma poco male, l'importante era riprendere il giusto atteggiamento nell'affrontare la gara. Ringrazio nuovamente la società per il forte supporto che mi sta dando in questi giorni!"

Al fianco di Matteo Garavini in panchina come secondo allenatore era presente Matteo Pesaresi (coach della nostra U18/1°Div. e 1°allanatore della serie D J.Coriano), che ringraziamo nuovamente per la sua disponibilità.

Supermarket Abissinia Riccione Volley - Gut Chemical Bellaria 0-3 (22-25/20-25/19-25)

SERIE C MASCHILE

Sabato sera amaro anche per i ragazzi della serie C Maschile Prime Cleaning Riccione Volley che nell'ultima trasferta della regular season vedono sfumare via il sogno di rientrare nel "vagone" play-off. Nessun dramma, non era di certo questo il principale obiettivo di inizio stagione, sta di fatto che vedere sfuggire via questa ghiotta occasione di certo lascia qualche rammarico alla formazione riccionese.

Ultima gara della stagione è in programma sabato 9 Aprile ore 17 al Pala Nicoletti con la capolista Pietro Pezzi Ravenna.

A fine partita coach Procucci: "La gara di ieri è stata la classica partita dove non ha funzionato nulla. La posta era alta perché dovevamo assolutamente vincere per riuscire a rimanere in corsa per i play-off ma come spesso succede abbiamo sbagliato l'approccio alla gara, eravamo molto nervosi e ogni errore, soprattutto banale, ci faceva perdere sempre più lucidità.

La ricezione non ha assolutamente funzionato quindi ogni qualvolta volevamo forzare il gioco al centro erano solo errori.

Con le battute siamo stati leggeri e loro avevano gioco facile sfruttando il loro potenziale al centro.

Man mano che la partita andava avanti anche con i vari cambi si perdeva sempre di più la fiducia in se stessi e mancava la reazione positiva".

Volley Cesenatico - Prime Cleaning Riccione Volley 3-0 (25-18/25-21/25-19)