Basket B, RivieraBanca domina la Sutor Montegranaro (87-52) e vola al comando

| 22:33 - 03 Aprile 2022

Un altro referto rosa per RivieraBanca Basket Rimini. Buona prova dei biancorossi che davanti al pubblico amico del PalaFlaminio sopperiscono alle assenze di capitan Rinaldi e Masciadri e superano Montegranaro, ad onor del vero priva di capitan Crespi ed Alberti, grazie all'apporto di tutto il gruppo. Complice la sconfitta di Roseto sul campo della Real Sebastiani Rieti, Rimini è la nuova capolista del girone C.





Avvio abbastanza equilibrato al Flaminio con Fabiani e soprattutto Saccaggi a fare la voce grossa per Rimini, mentre gli ospiti si affidano al trio Galipò-Masciarelli-Botteghi (14-8 al 4'). I biancorossi non danno mai occasione a Montegranaro d'impattare: 4 punti filati di Rivali costringono Cagnazzo al timeout (18-11 all'8'), Galipò e Botteghi riportano i marchigiani sul -3 ma un 3/3 dalla lunetta di Saccaggi allo scadere chiude il primo quarto (24-18).

Nel secondo quarto i padroni di casa alzano i ritmi con la bomba di Tassinari e la super schiacciata di Mladenov, che piazza poi due triple consecutive per un altro timeout di Cagnazzo (37-26 al 15'). L'intensità si abbassa da entrambe le parti per qualche minuto, poi Saccaggi torna a segnare dalla lunga distanza prima che Arrigoni centri per due volte di fila il canestro in chiusura di primo tempo (44-29).





Al rientro dagli spogliatoi Rimini mette una seria ipoteca sul risultato finale grazie ad un parziale di 12-3 nella prima metà del terzo quarto che vede protagonisti Saccaggi, Arrigoni e soprattutto Fabiani con la schiacciata che forza nuovamente un timeout degli ospiti (56-32 al 25'). Masciarelli ci prova per Montegranaro con diverse iniziative, ma i biancorossi gestiscono molto bene il vantaggio grazie alle sfuriate offensive di Bedetti (64-42).

Gli ultimi 10' sono puro garbage time: Coach Mattia Ferrari approfitta del largo gap creatosi per concedere molto spazio ai giovanissimi, tra cui anche Rossi e Carletti, e dare riposo a tutti i senior. Da segnalare un ottimo Mladenov che segna 8 punti nell'ultimo quarto (87-52).

Il tabellino

RivieraBanca Basket Rimini-Sutor Montegranaro 87-52

RIMINI: Saccaggi 21 (3/4, 4/8), Mladenov 17 (2/4, 4/7), Fabiani 15 (5/10), Arrigoni 12 (5/9), Bedetti 8 (2/4, 0/2), Scarponi 5 (1/4, 1/4), Rivali 4 (2/2), Tassinari 3 (0/2, 1/3), Rossi 2 (1/2), Carletti (0/1 da tre punti), Rinaldi NE, Masciadri NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

MONTEGRANARO: Galipò 16 (3/7, 3/9), Masciarelli 15 (4/13, 0/4), Botteghi 13 (5/11, 1/2), Re 6 (0/1, 2/4), Korsunov 2 (1/5, 0/6), Barbante (0/1), Verdecchia (0/1, 0/1), Ambrogi, Mariani NE, Crespi NE. All. Cagnazzo, Mazzalupi.

PARZIALI: 24-18, 44-29, 64-42