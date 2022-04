Calcio D, Cattolica sconfitto dalla Luparense 3-0. D'Angelo ha sfiorato l'1-1

Sport

Cattolica

| 22:07 - 03 Aprile 2022

Sconfitta senza attenuanti perv il Cattolica su campo della Luparense, terza della classe. I giallorossi sono quartultimo a -7 dall'Este e dunque in bilico tra playout contro l'Este stesso e la retrocessione diretta (ora sarebbe ai playou) e il prossimo turno non promette nulla di buono visto che si andrà a fare visita alla leader Arzignano.

Prima chance a beneficio dei rossoblù dopo sei minuti di gioco, con il traversone di Meneghini e la conclusione di Rubbo ben respinta da Scotti. Sul fronte opposto si fa notare anche il Cattolica: su calcio d’angolo battuto da De Angelis, svetta di testa Sakaj ma coglie solo l’esterno della rete. Sarà uno dei pochi squilli prodotti dalla formazione di Attilio Bardi. I padroni di casa fanno infatti valere la propria superiorità e riescono a colpire con Frison, abile a centrare l’angolino col mancino dal limite dell’area. Poi la traversa colpita da Cavallini e la sgroppata palla al piede di Cardellino, che conclude sfiorando la rete del raddoppio. Sul fronte opposto i romagnoli dimostrano di saper sfruttare le palle inattive e vanno vicini al pareggio: sugli sviluppi di un corner battuto da De Angelis, è infatti provvidenziale il salvataggio sulla linea di Laurenti sulla zampata di D’Angelo poco dopo il suo ingresso in campo. Prima si salva e poi colpisce nuovamente la squadra di Mister Zanini: sul finire del primo tempo è infatti Cardellino, su assist millimetrico di Meneghini, a colpire sottoporta e a battere Scotti.

In avvio di ripresa Laurenti riesce a colpire in mezza rovesciata sugli sviluppi di un corner battuto da Chajari mettendo il sigillo al match. Successivamente Laurenti sfiora per due volte la doppietta personale trovando però un attento Scotti sulla sua strada. Sul versante opposto Abubakar tenta di seminare il panico per vie centrali, ma viene chiuso al momento del tiro dopo aver triangolato con Montesi; in pieno recupero da segnalare una nitida chance per Padulano, il cui destro da fuori area viene controllato in due tempi da Matteo Piva.

Il tabellino

Luparense – Cattolica 3-0

LUPARENSE (3-4-1-2): Piva; Zanella, Frison, Ruggero (49’ Beccaro); Arthur (73’ Cucchisi), Cavallini (49’ Pilastro), Chajari, Meneghini; Rubbo (38’ Laurenti); Cardellino, Rivi All. Campi

CATTOLICA (5-3-2): Scotti; Pipoli, Palazzi (44’ Nanni), D’Angelo, Morri, Sakaj (49’ Leonetti); Montesi (49’ Abubakar), De Angelis (78’ Aprea), Sami; Rabbeni (79’ Moricoli), Padulano All. Bardi

ARBITRO: Silvio Torreggiani (Civitavecchia)

RETI: 23’ Frison (L), 44’ Cardellino (L), 46’ Laurenti (L)

AMMONITI: 32’ Cavallini (L)