Ciclismo Juniores, Nicolò Arrighetti vince il Gran Premio Colli Marignanesi

San Giovanni in Marignano

| 19:22 - 03 Aprile 2022

Il bergamasco Niccolò Arrighetti (Supermercati Massì).

Un’edizione incerta e spettacolare del 21° Gran Premio Colli Marignanesi – Trofeo S.& A; ha incoronato quest’oggi a San Giovanni in Marignano (RN), il bergamasco Niccolò Arrighetti (Supermercati Massì). La competizione, splendidamente allestita dal Velo Club Cattolica dell’appassionatissimo presidente Massimo Cecchini, si è decisa nel corso dell’ultima scalata alla terribile rampa del muro “Isola di Brescia”, che ha visto il 17enne di Bossico allungare con decisione e giungere con un margine di vantaggio minimo su Andrea Dallago (Campana Imballaggi) ed Edoardo Rulli (Forno Pioppi) st.



Un gruppo forte di ben 194 atleti in rappresentanza di 25 formazioni , pronti a ricevere il via dal Presidente del Comitato Regionale FCI Alessandro Spada e dal primo cittadino di San Giovanni Daniele Morelli. Il circuito sviluppato su di un tracciato avvallonato, ha visto fin da subito un avvio velocissimo con diversi tentativi di attacco, ma con un controllo serrato nelle prime posizioni.



Dall’avanguardia gruppo è Filippo Omati (pedale Casalese-Armofer) che fa registrare il tentativo in solitaria a 30 km dalla conclusione, raggiunto Omati da tre corridori il tentativo si è spento nell’arco di 5 km. Procedono i chilometri e i tentativi con il forte crossista Luca Paletti a tentare l’allungo sul GPM di Santa Maria del Monte, ma senza risultato. Gruppo compatto fino ai piedi del muro “Isola di Brescia, un tratto di 700 metri al 15% con il tentativo di Arrighetti che inizia a prendere spazio. Radio-Corsa informa 10-15 secondi di vantaggio fino ai meno 6 km dal termine col vantaggio stazionario di 24 secondi. Il rettilineo d’arrivo è un arrivo in parata. Quello di San Giovanni in Marignano è il primo successo stagionale per Nicolò Arrighetti.



Il portacolori della GS Massì ha spiegato dopo il traguardo: “Oggi sentivo di stare bene ma fino all’ultimo non sapevo come sarebbe potuta andare. Sulla salita finale ho attaccato e ho scollinato primo al GPM, mi sono voltato con gli atleti della Franco Ballerini con Sivok che tirava il gruppo. Ho deciso di tirare dritto e nel corso della discesa ho capito che avrei potuto farcela. Questa vittoria è dedicata alla famiglia e a tutte le persone che mi sono vicine e volevo ringraziare in particolare Olivo e Roberto Peracchi che mi stanno seguendo da diversi anni nel mio percorso di crescita” ha concluso Arrighetti.



Estremamente soddisfatto Massimo e Ivan Cecchini, anima della manifestazione: “E’ stata una gioia e, soprattutto, un onore poter avere al via il meglio del ciclismo nazionale: oggi a San Giovanni in Marignano si sono dati battaglia i più forti atleti che in un prossimo futuro troveremo protagonisti sui palcoscenici più prestigiosi del mondo delle due ruote. Un ringraziamento a tutti i volontari che oggi hanno reso possibile tutto questo. San Giovanni in Marignano ha vissuto un’altra bellissima giornata di ciclismo, ora non resta che dare l’appuntamento al 2023”.