Calcio Eccellenza: San Marino, hurrà al 95'. Battuto 1-0 il San Pietro in Vincoli

18:49 - 03 Aprile 2022

Il portiere Pazzini ha parato un rigore.



San Pietro in Vincoli-Victor San Marino 0-1



SPIV: La Ganga; G. Casadio, Gavelli, De Luca, Gimelli; Bergamaschi, M. Casadio, Gjordumi; Marocchi, Lombardi (47' st Sanchez), Pezzi.

In panchina: A. Casadio, Deioris, Della Pasqua, Rocchi, M. Greco, Marouane, Simoncelli, Zoli.

All.: Vezzoli.



SAN MARINO: Pazzini; Greco, De Queiroz, Guglielmi, Boccioletti; Barone; Pastorelli (26' st Gaudenzi), Albonetti (20' st Carrer), Santoni, Michelucci (33' st Morelli), Ambrosini (46' st Sapori).

In panchina: Del Prete, Zabre.

All.: D'Amore.



ARBITRO: Casali (Cesena).

RETE: 50' st De Queiroz.

AMMONITI: De Queiroz.



SAN PIETRO IN VINCOLI Gara decisa da due episodi nella ripresa. Al 61' l'arbitro Casali concede un calcio di rigore alla squadra di casa per un fallo di De Queiroz su Pezzi nell'area biancazzurra. Sul dischetto si presenta Gjordumi, che calcia in porta dagli 11 metri dopo il fischio dell'arbitro, ma Pazzini indovina l'angolo e para il penalty. Al 95' il gol-vittoria degli uomini di mister D'Amore: sugli sviluppi di una punizione calciata da capitan Barone, De Queiroz riesce di prepotenza a infilare di testa La Ganga nonostante il mucchio selvaggio presente nell'area della squadra di casa.