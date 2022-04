Calcio Promozione: Misano, vittoria playoff. Due Emme battuta 2-0

Sport

Misano Adriatico

| 18:09 - 03 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Due Emme - Misano 0-2



DUE EMME: Golinucci, Bucci (62' Rossi M.), Montesi M., Mazzoli (80' Diop), Mambelli, Taioli, Cattedra (52' Allou), Yabré, Averardi, Montesi R. (74' Bartolini), Mingozzi (80' Rossi N.).

In panchina: Ceccaroni, Ulivi, Canali

All. Rossi A.

MISANO: Pontet, Sanchez, Tonini, Travagliati, Pironi, Londero, Pratelli (60' Gravina), Nigro (90' Cuomo), Migliore, Bardeggia (66' Torsani), Santoni (80' Chiusano).

In panchina: Alessandrini, Senior Padula, Fabbri.

All. De Argila.



ARBITRO: Giordano di Bologna

RETI: 73' Migliore, 79' Sanchez.

AMMONITI: Rossi M., Cuomo.



MERCATO SARACENO Il Misano cerca da subito di fare la partita, ma la Due Emme, ben messa in campo, non concede nulla. Al 16' Santoni, favorito da un rimpallo, angola troppo il tiro di destro. Al 40' su calcio si punizione dalla trequarti, prima Taioli non riesce a tirare al volo, poi è Mazzoli a mancare il tap-in vincente. A inizio ripresa Due Emme in dieci: Marcello Montesi già ammonito tenta un anticipo a centrocampo, ma travolge un avversario. Con l'uomo in più, cresce il forcing offensivo del Misano. Al 58' Santoni sbaglia un rigore in movimento, piazzando la palla a lato. Al 66' palo clamoroso degli ospiti a seguito di un riuscito schema da calcio d'angolo. La Due Emme allenta al 70' la pressione del Misano con un bel tiro da fuori di Siliki. Al 73' il goal del vantaggio: Migliore in allungo su cross dalla destra spiazza il portiere locale. Poco dopo il raddoppio di capitan Sanchez che si inserisce in area e calcia, Golinucci para, ma non trattiene. Al 90' serpentina in area del mancino Gravina, fermato dalla difesa, mentre allo scadere Torsani prima si fa parare un tiro in piena area di rigore, poi mette a lato un pallonetto dalla distanza, con il portiere avversario fuori dall'area di rigore.