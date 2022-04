Calcio D, Sammaurese a punto sul campo della Bagnolese (1-1)

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:38 - 03 Aprile 2022

Pareggio per la Sammaurese, che divide la posta sul campo della Bagnolese nel trentunesimo turno.

Partenza complicata per i giallorossi, che non soffrono i reggiani, ma al 24′ rimangono in dieci per la doppia ammonizione a Gaiola. Passano i minuti e latitano le chance da rete, la Sammaurese tuttavia non si disunisce per l’inferiorità numerica e, anzi, a inizio ripresa sblocca la sfida. Angolo di Merlonghi, dopo un batti e ribatti la palla finisce al limite dell’area, da dove Benedetti indovina la traiettoria giusta per insaccare il vantaggio (56′). La squadra di mister Protti tiene bene il campo, la vittoria sembra alla portata, però all’85’ i padroni di casa colgono il pareggio su rigore concesso dal direttore di gara e calciato da Leonardi.

Il tabellino

BAGNOLESE: Corradi, Bertozzini, Cocconi, Capiluppi, Buffagni, Mhadhbi, Marani, Cortesi, Tzvetkov, Rustichelli, Bocchialini A disp: Cavallini, Gareri, Leonardi, Riccelli, Guerra, Bonacini, Micheal, Operato, Dembacaj All Beretti

SAMMAURESE: Cheli, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Sedioli, Gurini, Scarponi, Merlonghi, Maltoni, Casadio A disp: Adorni, Manara, Sabato, Gregorio, Asllani, Rosa, Migani, Camarà, Giannini All Protti

Reti: 56′ Benedetti, 85′ rig Leonardi

Note. Espulsi: Gaiola