Rimini Calcio, Fanfulla k.o. 2-1 e +8 sul Ravenna. Le pagelle di Giorgia Bertozzi

Sport

Rimini

| 17:08 - 03 Aprile 2022

Gabbianelli, suo il gol del vantaggio (foto Venturini).



Marietta 6,5: si fa trovare pronto sia tra i pali, sia in uscita, limitando al massimo la pericolosità dei bianconeri durante il primo tempo. Più lavoro nella ripresa, con due ottime parate. Non può nulla sul gol di Spaviero.



Deratti 6: piazzato sulla destra della difesa a tre, non ha particolari problemi a contenere Austoni e si permette anche di farsi vedere in avanti con una conclusione parata da Cizza (Lo Duca s.v.)



Pietrangeli 6,5: chiamatelo uomo-corner. Dopo il colpo di testa decisivo col Mezzolara, serve il bis con un tap-in ravvicinato sul corner di Ferrara allungato da Carboni. Dietro è attento e nonostante la stazza fisica, si fa apprezzare anche per la velocità delle chiusure.



Carboni 6: assist-man per il compagno di reparto, dietro controlla con disinvoltura le sortite di Spaviero



Contessa 6: per l’occasione schierato sull’out di sinistra a centrocampo, si fa apprezzare per la concentrazione che non perde mai. (Pecci 6: Sostanza e gamba nel concitato finale).



Callegaro 6: con le sue geometrie permette a Tanasa di avere sempre un punto di riferimento certo su cui appoggiare l’azione. (Greselin 6: rientra dall’infortunio ed è una buona notizia. Non ha ancora la gamba per i suoi proverbiali inserimenti centrali, ma c’è tempo).



Tanasa 6,5 Il centrocampo è suo e lo gestisce con forza ed eleganza



Piscitella 6: Non è brillante come in altre occasioni e si trova a duellare con il migliore del Fanfulla, ma quando arriva al cross dal fondo sono dolori per la difesa bianconera.



Gabbianelli 7: un gol sontuoso in apertura, con una punizione a giro da manuale, permette al Rimini di giocare sul velluto. Ha ampia libertà di manovra e se la prende tutta, svariando su tutto il fronte senza dare possibilità di capirci qualcosa a Laribi che nella prima parte di gara lo segue a uomo (Panelli sv: ultimi minuti per l’esultanza finale).



Ferrara 6: partecipa ad un primo tempo di grande dinamicità mettendone in campo una buona dose. Fa da spalla a Germinale senza rubargli la scena, ma con un apporto costante. Arriva al tiro una sola volta, in rovesciata ma il suo compito lo svolge bene.



Arlotti 6: ha una bella chance per fare esultare il Neri, ma trova le manone di Cizza. Prova a tenere su la squadra nel finale, riuscendoci a fare alterne.



Germinale 6,5: lotta come un leone su tutti i palloni e prende tanti colpi, compreso uno al naso che lo costringe a giocare quasi tutta la gara con una medicazione. La sua prestazione non ne risente e risulta tra i migliori in campo.



Gaburro 6,5: Irretisce il Fanfulla presentando il Rimini con un modulo inedito alla partenza e ha ragione lui, perché gli avversari non ci capiscono nulla per tutto il primo tempo. Nella ripresa cambia tanto, ma mantiene in campo un Germinale che non ne ha più.



Rimini - Fanfulla 2-1



RIMINI (3-4-1-2): Marietta; Deratti (41' st Lo Duca), Pietrangeli, Carboni; Contessa (34' st Pecci) Callegaro (11' st Greselin), Tanasa, Piscitella; Gabbianelli (34' st Panelli); Ferrara (21' st Arlotti); Germinale.

In panchina: Piretro, Panelli, Lo Duca, Tonelli, Pari, Mencagli. All. Gaburro.

FANFULLA (4-3-1-2): Cizza; Baggi F. (31' st Cominetti), Baggi A., Cottarelli (43' st Bracelli), Bernardini; Greco,Laribi, Roma (45' Haron); Balla; Austoni, Spaviero, Austoni.

In panchina: Vaccari,, Mspero, Mustafaraj, De Carli, Altieri, Mouddou.

All. Bonazzoli.



ARBITRO: Restaldo di Ivrea

RETI: 10' pt Gabbianelli (R), 38' pt Pietrangeli (R), 40' Spaviero (F)

AMMONITI: Laribi, F. Baggi, Ferrara, Deratti, Arlotti, Carnoni.