Marina Centro, monta la protesta: "caos viabilità, mancano parcheggi e troppo degrado"

16:39 - 03 Aprile 2022



Gli operatori economici di Marina Centro in subbuglio per il futuro di quello che è il salotto estivo della città, non solo per i disagi alla viabilità arrecati dall'ultimo cantiere, in viale Vespucci, nel tratto da via Il Bidone al piazzale Marvelli, ma anche per il degrado, la mancanza di parcheggi, la viabilità nel complesso caotica. Gli operatori hanno deciso di dare vita ad un'associazione di pro loco "La Marina rinasce", chiedendo "non più decisioni calate dall'alto", ma di avviare un confronto con l'amministrazione comunale e di essere coinvolta nel processo decisionale.



LA NOTA I lavori di manutenzione dell’Hera in viale Vespucci hanno esacerbato il malcontento che già aleggiava tra noi operatori economici che abbiamo la nostra attività tra piazzale Kennedy e piazzale Marvelli. Il Parco del Mare è un’opera maestosa, che sicuramente renderà il nostro waterfront tra i più belli d’Europa, ma da un punto di vista pratico presenta delle criticità.



Già nella sua fase di realizzazione ha cambiato forzosamente le abitudini di tutto il bacino di utenza turistico e residente della zona, diminuendo drasticamente la pedonabilità e provocando ingenti perdite economiche attuali e in prospettiva, lo abbiamo visto durante queste prime settimane di primavera nonostante gli eventi fieristici in corso che speravamo avrebbero dato un sospiro di sollievo a chi ha le attività in zona Marina, ma è stato così solo in parte.



Ormai il trend è preoccupante, nonostante le ristrutturazioni e gli investimenti coraggiosi effettuati in piena pandemia da parte di molti di noi, ci chiediamo se mai il nostro quartiere potrà tornare ad essere il salotto esclusivo ed attrattivo che era fino a qualche anno fa con attività economiche fiorenti e ben tenute. Il degrado raggiunto in tutta Marina Centro (e oltre) è ai massimi storici, non è chiaro il regolamento che serve a mantenere il decoro sulla passeggiata, il tema sicurezza non è affrontato con la giusta attenzione, la viabilità a doppio senso su Viale Vespucci è un forte disagio anche da un punto di vista di qualità dell’aria.



Ci chiediamo: il Parco del Mare sarà terminato entro Maggio, come si era annunciato a Novembre?Il problema parcheggi troverà delle soluzioni adeguate? La viabilità di Viale Vespucci continuerà ad essere governata dal caos? Sarà oggetto di opera di riqualificazione e di rigenerazione anche la passeggiata interna? Nel caso ci sia questa volontà da parte dell’amministrazione, saranno coinvolti tutti gli operatori economici interessati ed anche i residenti?



Per questi e per altri motivi abbiamo deciso (un nutrito gruppo di storici portatori d’interesse della Marina) di dar vita alla Pro Loco “La Marina rinasce”, non vogliamo più decisioni calate dall’alto, la nostra visione deve entrare di diritto nelle scelte dell’Amministrazione, vogliamo essere coinvolti nella progettazione a breve, medio e lungo termine: siamo cittadine e cittadini onesti che lavorano mettendoci tutto l’impegno possibile, amiamo la nostra città e il nostro mare e vogliamo contribuire a far rinascere Marina Centro e le zone limitrofe.