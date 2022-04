Meteo Rimini: dopo colpo di coda dell'inverno, più caldo a metà settimana

Attualità

Rimini

| 16:11 - 03 Aprile 2022

Bollettino meteo 4-5-6 aprile 2022.



Dopo il weekend instabile ci aspetta una settimana di bel tempo con temperature su valori tipici primaverili.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 3/04/2022 ore 14:00





Lunedì 4 Aprile

Stato del cielo: da nuvolosi a molto nuvolosi nel pomeriggio. Schiarite in serata.

Precipitazioni: assenti al mattino, nel pomeriggio rovesci in sviluppo in montagna che interesseranno anche le colline, asciutto in costa e zone interne. Stabile in serata.

Temperature: minime 0°/+4°C, massime tra +9/+13°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.







Martedì 5 Aprile

Stato del cielo: sereno con qualche nube innocua in montagna.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime +2/+5°C, massime +12/+15°C.

Venti: deboli prevalentemente da Sud-Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 6 Aprile

Stato del cielo: da molto nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: assenti salvo possibili deboli piovaschi di passaggio tra sera e notte.

Temperature: in rialzo, minime +2/+6°C, massime +13/+16°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: la seconda parte di settimana vedrà temperature in aumento e cieli poco nuvolosi anche a causa di venti moderati di Garbino. Precipitazioni assenti e massime fin sui +20°C. Ancora incerta Domenica con un possibile calo delle temperature ed un breve passaggio di precipitazioni, ma seguiranno aggiornamenti.



