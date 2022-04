Primavera 2, il Cesena dei riminesi Bernardi, Guerra e Lepri vince il campionato

Sport

Cesena

| 14:27 - 03 Aprile 2022

Da sinistra Bernardi, Guerra e Lepri.

di Nicola Guerra



La Primavera del Cesena si aggiudica con tre giornate d’anticipo la matematica vittoria del campionato giovanile Primavera2. Considerati gli stop delle inseguitrici Lazio e Frosinone, che nella giornata di ieri hanno entrambe pareggiato (rispettivamente due 2-2 con Benevento e Perugia), la trasferta di Cosenza risultava oggi decisiva per l’assegnazione del titolo. La squadra del mister bellariese Giovanni Ceccarelli non ha fallito l’obiettivo e si è imposta contro la squadra calabrese con il punteggio di 3-4. Un’impresa straordinaria “che rimarrà nella storia del club” - sottolinea l’FC Cesena sui propri canali social - visto anche che la società bianconera, già neopromossa e unica a militare in Serie C, si è dovuta confrontare per tutto il campionato contro i vivai di società prestigiose di Serie A e B. Nella prossima stagione la società cesenate affronterà le grandi del campionato Primavera1, le migliori squadre giovanili del territorio nazionale.



Decisiva oggi è stata la doppietta nel giro di due minuti del riminese e prodotto del vivaio dell’U.S. Pietracuta Edoardo Bernardi (25’ - 27’ st), che assieme a Francesconi e S.Shpendi va a completare i marcatori.



Tra gli altri riminesi che compongono l’ossatura della squadra campione il verucchiese Tomas Lepri, già debuttante tra i grandi in Serie C e il novafeltriese Pietro Guerra, terzino titolare che non ha potuto partecipare alla festa di oggi a causa di un infortunio.