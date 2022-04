Rimini-Fanfulla 1-0. Mister Gaburro spegne gli entusiasmi: 'Ravenna a -8? Non è finita'

Sport

Rimini

| 21:31 - 03 Aprile 2022

Marco Gaburro ed Emiliano Bonazzoli a inizio gara (foto Venturini).

Il Rimini vola a +8 sul Ravenna e mette le mani sulla promozione. In salta stampa, però, si vola bassi e hnon potrebbe essere altrimenti anche perché alle porte c'è il derby del Benelli. “Volete che vi dica che è meglio arrivare a +8 che a +5? Noi dobbiamo pensare di fare un passo alla volta e oggi lo abbiamo fatto. Adesso dobbiamo pensare a fare il nostro domenica: vuol dire vivere una settimana importante. Sono convinto che staranno tutti bene e vorranno esserci tutti. Giocherà chi sta meglio e chi arriva con la testa giusta perché la testa conterà molto, dovremo correre e fare benissimo”.

Sulla partita il tecnico dice: “Abbiamo giocato un primo tempo di altissimo livello, uno dei migliori sul piano dello sviluppo, della pressione a tutto campo, della verticalità del nostro gioco. Siamo andati in stanchezza nella seconda frazione perché cambiando modulo abbiamo utilizzato giocatori in ruoli che non sono abituati a fare ed hanno corso di più del solito e sono andati un po' più in difficoltà; comunque se non c’è Deratti per terra non esce fuori mai un gol né un tiro in porta. Dispiace che si siano fatti cinque minuti di sofferenza, se proprio la vogliamo chiamare così. Non mi è piaciuta, semmai, la mentalità in certi momenti del secondo tempo, ma non stavano cosè bene per pensare che la partita la avremmo ammazzata. Bisognava riuscire a trovare un colpo che non siamo riusciti a trovare. Abbiamo avuto due-tre situazioni in cui avremmo potuto realizzare. Se prendi gol vai in affanno, sempre per modo di dire: ero abbastanza tranquillo”.

Sul nuovo modulo: “Con la rosa che abbiamo noi a disposizione è abbastanza agevole preparare la partita perché abbiamo tante soluzioni. All’andata il Fanfulla mi ha dato la sensazione di squadra che avrebbe potuto darci fastidio sulla loro sinistra. Volevo passare da questo cambiamento in casa anche in vista di Ravenna, penso che la squadra avesse bisogno di uno step in più in maturità per avere anche più imnprevedibilità durante le partite. Sul piano difensivo abbiamo fatto un’ora perfetta e abbiamo fatto una partita di grande ampiezza rispetto ad altre partite in casa”.

L'assenza di Mencagli?

“Mencagli è stato male stanotte. Si poteva anche buttarlo dentro, meglio che non servisse. Doveva entrare solo in situazione estrema, ho preferito non buttarlo dentro”.