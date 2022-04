Giornata mondiale autismo, tante belle iniziative nelle scuole di San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:07 - 03 Aprile 2022



L'istituto comprensivo statale di San Giovanni in Marignano ha raccolto subito lo stimolo del ministro Bianchi e, a seguito di un confronto con l'Amministrazione comunale, ha creato alcune iniziative in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo.



Le scuole dell’infanzia hanno assistito a letture di storie d'inclusione e preparato cartelloni composti da tante tessere di puzzle: ogni bambino e le maestre sono rappresentati da una tessera diversa ma ugualmente importante nel completare l'insieme.



La scuola primaria ha lavorato sul tema del puzzle: "come il puzzle non si può comporre con tanti pezzetti tutti uguali, così anche noi nelle nostre realtà e nelle classi siamo la somma e composizione delle nostre differenze".



La scuola secondaria di primo grado ha visionato alcuni film, diversificati per età: "Il bambino che guarda la luna", "Tommy e gli altri", "Temple Grandin".



Diversi registri per raccontare l'integrazione attraverso il gioco, la riflessione e il confronto.



"Queste esperienze hanno il potere di avvicinarci, accrescere la nostra umanità e di aiutarci a scoprire quanto la diversità possa essere ricchezza", commenta l'amministrazione comunale, che ringrazia la dirigente scolastica Nadia Vandi, le maestre, gli insegnanti curriculari e di sostegno e gli educatori, che insieme a tutti i professionisti del centro per l'autismo e i volontari dell'associazione Davide Pacassoni affiancano quotidianamente la vita di bambini e ragazzi con autismo e le loro famiglie. "Una comunità diventa sensibile e competente su temi importanti grazie a stimoli, proposte e confronti e siamo felici che la nostra scuola sia in questo senso davvero ricca", chiosa l'amministrazione comunale.