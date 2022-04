Basket C Silver, Angels-Vis Ferrara 73-61: esordio ok nella seconda fase

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:35 - 02 Aprile 2022

Buona la prima per i ragazzi di coach Bernardi nella seconda fase: battuta la Vis Ferara 73-61. I Dulca Angels nonostante i vari acciacchi e influenze che hanno condizionato tutta la settimana guidano da subito la partita con Nuvoli in quintetto e uno scatenato Yuri Ramilli. Ferrara risponde bene con Kasa, ma nel secondo quarto l’ingresso in campo di Mulazzani e il ritmo in difesa gli Angels scavano il primo solco della partita 33-25 alla pausa lunga.

Nella ripresa si riavvicinano gli ospiti guidati sempre dal lungo tiratore Kasa (24 alla fine per lui), tornando a -3 punti a fine terzo quarto 48-45. Nell’ultimo periodo è partita vera, i giallobù guidati da Nervegna e Mazzotti trovano buone conclusioni in attacco con Ramilli, Chiri e Mulazzani.

A metà quarto coach Bernardi manda nella mischia anche Morandotti che segna cinque punti importanti, Ferrara è stremata dalla difesa di Piazza e così consegna la vittoria a Santarcangelo.

DULCA ANGELS: Ramilli 22, James 6, Chiari 9, Mazzotti 3, Buzzone, Piazza 4, Nervegna 6, Mulazzani 16, Morandotti 5, Nuvoli, Mancini, Bonfè