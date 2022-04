Baseball, hurrà San Marino anche in gara2 contro i Falcons (15-0 al 6°)

Sport

Repubblica San Marino

20:08 - 02 Aprile 2022

Stefano Albini.

Doppio successo per San Marino contro i Falcons all’esordio in campionato. Dopo la vittoria di venerdì sera nell’opening game, è arrivato il 15-0 al 6° in gara2, con la maggior quantità dei punti che è stata concentrata nel secondo inning (10). Partente Quevedo, vincente Peluso, perdente Simone Ioli. 12 le valide per i Campioni d’Italia, con maggioranza di extra-base (7) tra cui il fuoricampo da due punti di Leo Ferrini.

LA CRONACA DEL MATCH. La partita è aperta da un lunghissimo turno in battuta di Alessandro Beccari. Il classe 2004, cresciuto a San Marino, trova la valida contro Quevedo e comincia così nella maniera migliore il match per i Falcons. Quevedo però di lì in poi concederà molto poco, con l’unico arrivo in posizione punto del suo match al 2° (basi ball ad Albini e Giovanelli).

Il primo attacco sammarinese non genera punti, mentre il secondo spacca subito la partita in due. Lino e Ustariz guadagnano due basi ball e Leonora li manda a punto col doppio (2-0). Di seguito ecco il singolo di Batista, il doppio di Epifano (4-0), il triplo di Di Fabio (5-0) e il fuoricampo di Leo Ferrini (7-0). Non finisce qui, perché con due uomini in base (Angulo e Lino) e un out, Ustariz piazza il doppio dell’8-0 e Leonora la valida del 10-0.

La gara è indirizzata, con l’attacco che in ogni caso produce altri cinque punti tra terza e quinta ripresa. Al 3° arrivano due punti, portati a casa da Angulo col doppio (segna Di Fabio) e Celli col singolo (a punto Lorenzo Di Raffaele). Al 4° un errore sulla battuta di Di Fabio fa entrare il 13-0, mentre al 5°, sulla valida di Pulzetti, entrano i due punti del 15-0.

Il sesto attacco dei Falcons (su Peluso) non produce punti e la gara termina col punteggio di 15-0.

Il calendario prevede ora due turni in trasferta: sabato 9 doppia partita a Bologna col Longbridge, sabato 16 due gare a Sala Baganza.

Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – TORRE PEDRERA FALCONS 15-0 (6°)

FALCONS: Beccari ss (1/3), Greco (Spezi) es (0/2), Giovannini 2b/3b (0/3), Albini (Berardi) 1b (0/1), Rossi (Emanuelli 2b) 3b (0/1), Giovanelli ec (0/1), Sartini dh (0/1), Lonzi r (0/2), Ravegnani ed (1/2).

SAN MARINO: Ferrini 3b (1/4), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/1) 2b (1/3), Celli ec (1/4), Lino r (1/2), Ustariz 1b (2/3), Leonora es (2/4), Batista ed (1/3), Epifano (Pulzetti 1/1) ss (1/2), Di Fabio dh (1/3).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

FALCONS: 0 0 0 0 0 0 = 0 bv 2 e 4

SAN MARINO: 0 10 2 1 2 X = 15 bv 12 e 0

LANCIATORI: S. Ioli (L) rl 1, bvc 4, bb 2, so 1, pgl 6; Poggioli (r) rl 1.1, bvc 5, bb 2, so 0, pgl 4; Muccini (r) rl 1.2, bvc 0, bb 2, so 2, pgl 0; Masini (f) rl 1, bvc 3, bb 1, so 0, pgl 2; Quevedo (i) rl 4, bvc 1, bb 2, so 7, pgl 0; Peluso (W) rl 2, bvc 1, bb 2, so 3, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Ferrini (2p. al 2°); triplo di Di Fabio; doppi di Angulo, Lino, Ustariz, Leonora ed Epifano.