Piante rimosse per Jova Beach Party, 'erano specie aliene' 

| 19:42 - 02 Aprile 2022

La denuncia di Italia Nostra.

"Gli esemplari di tamerici, della specie Tamarix Africana, rimossi dalla spiaggia di Marina di Ravenna nella zona in cui sarà ospitato il concerto di Jovanotti fanno parte di specie alloctone", ovvero di specie "aliene" non caratteristiche del territorio, "e verranno ripiantumate. Non avevano nessuna funzione di protezione della pineta dalla ventilazione perché posizionate arbitrariamente in spiaggia in modo trasversale rispetto alla pineta". Così il Comune di Ravenna risponde alla denuncia di Italia Nostra secondo la quale il filare di tamerici abbattuto per la tappa romagnola del tour di Jova. "Il patrimonio ambientale e vegetativo del territorio comunale - spiega ancora il Comune - è sottoposto a cure continue che consistono anche nella rimozione di specie alloctone che, infiltrandosi nell'habitat, modificano le caratteristiche vegetazionali". "Nell'ottica della riqualificazione relativa al Parco Marittimo - conclude - saranno invece privilegiate le piantumazioni di specie autoctone, Tamarix Gallica. La messa a dimora avverrà nel periodo di fermo vegetativo delle piante". Anche nel 2019 i Jova Beach Party sulle spiagge riminesi erano stati presi di mira da associazioni ambientaliste, in particolare per eventuali rischi per le nidificazioni della specie protetta dei fratini.