Inaugurata la sede del Comitato Elettorale della Lista Civica Riccione nel Cuore

Attualità

Riccione

| 19:33 - 02 Aprile 2022

Inaugurazione sede Riccione nel Cuore.

“Benvenuti a casa. Il nostro comitato elettorale apre le porte”, ha dichiarato la portavoce della Lista Civica Riccione nel cuore, Federica Torsani, inaugurando la sede del Comitato Elettorale della Lista Civica Riccione nel Cuore, in Viale Panoramica 26. “Sarà la casa di tutti i riccionesi, uno spazio aperto a tutti, alla coalizione e alla squadra di donne e uomini e dei tanti nostri volontari già mobilitati a sostegno della nostra Lista civica. Sarà un luogo aperto al confronto e all’ascolto, un punto d’incontro per chi vorrà portare idee, partecipare alla nostra campagna elettorale, guardare al futuro della nostra città, portando il proprio contributo. Partiamo da qui per dare a Riccione maggior efficienza, più sicurezza, sempre più servizi e migliore vivibilità”. “Oggi parte ufficialmente la nostra campagna elettorale”, sottolinea ancora Federica Torsani,” che, come Lista Civica, condurremo al fianco dei partiti e dei movimenti che sostengono Daniela Angelini Sindaco".