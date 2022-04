Brusco ritorno dell'inverno, nell'entroterra di Rimini si rivede la neve

Attualità

Perticara

| 16:03 - 02 Aprile 2022

Neve a Perticara (Screenshot dal video di Gabriele Valdifiori da Centro Meteo Emilia Romagna).

Un brusco ritorno a temperature invernali, anche se ampiamente previsto. Oggi (sabato 2 aprile) l'entroterra di Rimini ha rivisto anche qualche fiocco di neve a quote comunque insolite per il periodo, sui 600 metri. Aria più fredda da nord ha portato un calo termico, con temperature pomeridiane sotto i 10 gradi ovunque: nelle ultime 24 ore si sono persi dai 6 ai 7 gradi. Nelle prossime ore è possibile ancora qualche rovescio, in esaurimento in prima serata. Nella notte e nelle prime ore della mattina di domani (domenica 3 aprile) ancora pioggia e neve sugli 800-900 metri, per una giornata ancora all'insegna della variabilità. Lunedì 4 aprile ancora cieli nuvolosi, ma senza precipitazioni. Il sole tornerà a splendere martedì 5 aprile, poi ancora variabilità, ma in un contesto più mite.