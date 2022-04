Coriano cerca fondi del pnrr, l'opposizione: "finora noi non pervenuti"

Attualità

Coriano

| 15:34 - 02 Aprile 2022

Christian Paolucci.

Il comune di Coriano, assieme a Montescudo Monte Colombo, si è candidato a un bando per la rigenerazione urbana connesso al pnrr. Per la lista dei consiglieri di opposizione di "Insieme per Coriano", è ingiustificato "il tono trionfalistico" del vicesindaco Ugolini: "i cittadini non si facciano ingannare da annunci così roboanti e in pompa magna: per il momento, infatti, Coriano e Montescudo – Monte Colombo si sono limitati a presentare una proposta". É fuorviante, precisa il consigliere Cristian Paolucci (candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni), "parlare di milioni di euro in arrivo", a finanziamento non ancora ottenuto. "Piuttosto non possiamo non rilevare come il risveglio del Comune di Coriano sul tema dei finanziamenti connessi al Pnrr sia arrivato in maniera decisamente tardiva. Un risveglio che coincide, guarda caso, con l'approssimarsi della scadenza elettorale", accusa Paolucci, che elogia il lavoro di altre giunte (sia di centrodestra che di centrosinistra) di comuni dell'entroterra riminese: "Il Comune di Morciano di Romagna, che proprio in tema di rigenerazione urbana ha recentemente portato a casa un contributo di 760mila euro dalla Regione Emilia-Romagna per l'area del nuovo polo culturale. Lo stesso vale per altre amministrazione come Poggio Torriana e Novafeltria". Coriano è invece "non pervenuta". "Eppure sarebbe stata una splendida occasione per mettere in campo una qualche forma di progettualità per l'ex sala di lettura di Ospedaletto, condannata ad una fine ingloriosa", chiosa Paolucci.