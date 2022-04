Covid Rimini: 298 nuovi casi, nessun decesso e ricoveri stabili

Attualità

Rimini

| 15:05 - 02 Aprile 2022

Bollettino Covid 2 aprile 2022.

Nel territorio riminese si registrano 298 nuovi casi di positività al Sars- CoV-2. In questa settimana (in attesa dei dati di domani, domenica 3 aprile) 1827 positività, media 305, ancora in crescita rispetto alla scorsa settimana (media 268) anche se lontana dalle medie dei primi 15 giorni di febbraio (e dunque anche dal picco di gennaio scorso). Nessun decesso, i ricoveri in terapia intensiva sono stabili (4).



In regione, come nel riminese, i contagi rimangono alti: 4.600. Il tasso di positività è al 20,9%. I decessi sono otto, età media 82 anni.



Sul fronte ricoveri però la situazione resta non allarmante: sono 36 i pazienti in terapia intensiva (stabili), a fronte di quattro ingressi e quattro dimissioni, mentre nei reparti Covid si sale a 1162, un +23 rispetto alle precedenti 24 ore.