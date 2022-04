Lo obbliga a scuse in ginocchio, lite tra ex marito e nuovo compagno: assolto

Cronaca

| 08:13 - 03 Aprile 2022

Secondo l'ex marito, il nuovo compagno lo aveva costretto a inginocchiarsi e a chiedergli scusa.



Si è ritrovato a processo, accusato di aver affrontato a muso duro l'ex marito della propria compagna, quando era stato quest'ultimo, invece, a ostacolare la relazione con la donna. Un 31enne italiano residente in Valconca, difeso dall'avvocato Enrico Graziosi, doveva rispondere di violenza privata, tentate lesioni e minaccia aggravata: la Procura aveva chiesto condanna a nove mesi, il giudice ha disposto assoluzione perché il fatto non sussiste.



La vicenda, avvenuta in Valconca, ebbe origine a fine 2017, quando l'imputato iniziò una relazione con una donna divorziata dal marito, un 46enne. I due ex coniugi erano vicini di casa, in quanto lui si era trasferito, dopo la separazione, dai genitori, la cui abitazione era adiacente a quella che marito e moglie avevano condiviso durante il matrimonio e nella quale viveva lei. La tensione era salita perché l'ex marito pretendeva che la donna non accogliesse il nuovo compagno in casa, una tensione sfociata nell'episodio, avvenuto nell'agosto 2018, che ha dato origine alla vicenda giudiziaria. Il 46enne si presentò infervorato a casa della ex, accusando l'imputato di avergli ostruito volontariamente il passaggio con la propria automobile. A fine novembre scattò la denuncia: secondo l'ex marito, il 31enne lo aveva costretto a inginocchiarsi e a chiedergli scusa, prima di spostare l'auto, cercando peraltro di colpirlo con una testata e minacciandolo di morte, facendogli in pratica il segno della croce in faccia. Una versione della vicenda confermata dalla nuova compagna del 46enne.



Nella querela e nella testimonianza resa davanti al giudice in udienza, quest'ultimo aveva descritto l'imputato come una persona estremamente violenta, dicendo di avere paura di incontrarlo: per questo, ha spiegato, si faceva sempre accompagnare a casa dagli amici. L'avvocato difensore ha replicato esibendo in aula una trentina di screenshot di stories da Whatsapp e altri social, in cui il 46enne si rivolgeva, in termini non proprio ortodossi, verso l'imputato: parole inequivocabilmente dirette a lui, facendo espliciti riferimenti alle sue origini straniere. Parole "social" che, ha argomentato la difesa, erano espressione di un carattere piuttosto fumantino. L'imputato ha riportato la sua versione dei fatti, per ciò che concerne l'episodio dell'agosto 2018: in quella circostanza era stato l'ex marito ad alzare i toni, ma tutto si era risolto piuttosto velocemente, nel momento in cui il 31enne aveva spostato la propria automobile. In udienza sono stati sentiti numerosi testimoni e alla fine il giudice ha assolto l'imputato.