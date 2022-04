Riccione Paese 'ostaggio' dei vandali del sabato sera: "urla, urina, vomitano e sporcano"

Attualità

Riccione

| 14:15 - 02 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Alcuni residenti in zona Riccione Paese lamentano la persistenza di atti vandalici nella Perla Verde. Nelle ultime settimane di marzo, raccontano, ci sono state nuove notti di "devasto", in particolare nei pressi della Statale 16, soggetta al passaggio dei "pendolari del divertimento", diretti ai locali della zona collinare. "Gruppi di ragazzi spesso sballati, alterati e incuranti del rispetto della quiete pubblica e del decoro urbano: Non si limitano, per così dire, ad urla e schiamazzi, ma devastano la zona distruggendo i bidoni della raccolta porta a porta, tanto che i netturbini si trovano a dover ripassare per evitare di finire assaliti dal branco". I cittadini lamentano l'abbandono di bottiglie e sporcizia, ma non solo: "i ragazzi spargono materiale vario in strada, bivaccano sotto le case, e sversano lungo il percorso vomito e urinate che poi i residenti della zona si trovano a dover pulire per rimuovere lo schifo davanti alla porta di casa". I cittadini denunciano l'impossibilità di fare qualcosa "per evitare ritorsioni imprevedibili" e neppure le segnalazioni ai Carabinieri sono sufficienti: "Questi episodi vandalici si protraggono da anni e stanno assumendo un aspetto sempre più squadristico, pericoloso e non più circoscritti alla sola notte di Ferragosto. Gli abitanti della zona non hanno alcun modo di difendersi, per evitare ritorsioni imprevedibili".