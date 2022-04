Calcio Promozione: Ferrani decide il derby, Pietracuta batte Novafeltria 1-0

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:54 - 03 Aprile 2022

I due allenatori Fregnani (Pietracuta) e Giorgi (Novafeltria).



Pietracuta - Novafeltria 1-0



PIETRACUTA: Hysa, Celli, Stavola, Zannoni (15' st Tosi), Lessi, Masini, Faeti (32' st Contadini), Ferrani, Fratti, Tomassini (27' st Louati), Evaristi.

In panchina: Lasagni, Bucci, Fabbri Fed., Ferraro, Pavani M., Salvemini.

All. Fregnani.

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani A., Mahmutaj (21' st Frihat), Valentini, Cappello, Radici, Baldinini, Vivo, Boschetti, Toromani (21' st Crociani).

In panchina: Cappella, Bindi, Colonna, Ceccaroni, Niang, Rizzo, Alpino.

All. Giorgi.



ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 8' st Ferrani.

AMMONITI: Ferrani, Radici, Valentini, Celli, Evaristi, Fratti.

NOTE: corner 5-2, recupero 5' st.



PIETRACUTA Davanti a una splendida cornice di pubblico, immancabile per il derby, il Pietracuta regola 1-0 il Novafeltria e ritrova il sorriso dopo due pareggi. I rossoblu di Fregnani, con una partita da recuperare, rimangono a -2 dalla capolista Torconca, vittorioso in rimonta sul campo del Sant'Ermete. Per il Novafeltria è invece la seconda sconfitta consecutiva, nei due big match giocati in cinque giorni, ma come accaduto mercoledì scorso a Gambettola, i gialloblu escono dal campo a testa alta. Il derby dell'Alta Valmarecchia, deciso da un gol di Ferrani, è stata una partita equilibrata, combattuta e vigorosa, ma giocata in assoluto fair-play dalle due squadre, sostenute entrambe dai cori e dagli incitamenti dei propri calorosi tifosi.



Il primo sussulto arriva al 9' ed è targato Novafeltria. Cross di Boschetti, Hysa smaccia, il tap-in vincente di Baldinini viene invalidato dalla bandierina alzata del guardalinee: la palla sul cross era uscita. Al 14' ci prova Fratti dal limite dell'area, trovando l'opposizione di Valentini. Al 26' cross dalla sinistra di Evaristi, Faeti da dentro l'area di rigore non inquadra il bersaglio. Preme il Pietracuta nel finale di tempo, ma il Novafeltria si difende con grande attenzione. A rompere gli equilibri nella ripresa è il gol di Ferrani al 53': sugli sviluppi di un calcio di punizione, Andreani respinge il colpo di testa del centrocampista, inchinandosi alla successiva ribattuta. Tre minuti dopo i rossoblu sfiorano il colpo del k.o.: punizione di Evaristi, conclusione centrale ma potente, Andreani con i pugni si rifugia in calcio d'angolo. Il Novafeltria inizia a pagare dazio alle fatiche del recupero di mercoledì, il Pietracuta prova a chiudere la partita e al 69' Andreani con un colpo di reni smanaccia miracolosamente un tiro di Fratti deviato da un difensore. Un minuto dopo proteste degli ospiti per un mani in area di Masini su tiro di Vivo. Nel finale il Novafeltria torna generosamente avanti, ma il Pietracuta, squadra dalla mentalità di ferro, non concede nulla, se non un tiro dalla distanza di Crociani che termina alto. "Partita equilibrata, abbiamo fatto su palla inattiva ed ora, mi viene da dire. Una partita in cui chi segnava il primo gol avrebbe portato a casa la posta piena, così è stato", ha dichiarato l'allenatore del Pietracuta Fregnani. "In un derby fa dispiacere perdere, ma i ragazzi hanno fatto una buona partita. Non abbiamo fatto tantissimo in fase offensiva, ma neanche loro", ha commentato invece Giorgi, allenatore del Novafeltria.



ric. gia.