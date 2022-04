"Cena con la Signora Coriandoli". A Rimini un grande spettacolo per aiutare i profughi ucraini

Attualità

Rimini

| 08:14 - 03 Aprile 2022

Il noto personaggio televisivo Maurizio Ferrini.

Il 9 aprile, all’Hotel Imperiale di Rimini, appuntamento con l'evento "𝗔𝗰𝗲𝗻𝗮𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿𝗮𝗖𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗶", una serata di raccolta fondi a favore dei profughi ucraini. Gli ingredienti sono cordialità, gentilezza, professionalità e simpatia e ospite un personaggio che fa davvero la differenza. ‘A Cena con la Signora Coriandoli’, protagonista assoluto è Maurizio Ferrini, noto personaggio televisivo e molto amato dal pubblico. L’evento si terrà nella terrazza dell’hotel ed è sponsorizzata da Ghetto 46 di Villa Verucchio. La cena è stata organizzata da un gruppo di amici con la collaborazione con l’associazione Avsi (Associazione Volontari Servizio Internazionale). Durante la serata alla simpatia della Signora Coriandoli si alterneranno i racconti delle esperienze di chi è coinvolto personalmente a sostegno di profughi e nelle situazioni di emergenza. L’incasso della serata sarà devoluto a sostegno degli interventi di emergenza a favore dell’Ucraina organizzati da Avsi in Italia per l’accoglienza dei profughi e nelle zone di confine tra Polonia e Romania. Per prenotazioni Stefania347/4476256 e Milena 329/1658211