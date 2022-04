Calcio Promozione: Torconca, rimonta vincente con il Sant'Ermete (1-2)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:09 - 03 Aprile 2022

Un undici del Sant'Ermete.



Sant'Ermete - Torconca 1-2



SANT'ERMETE: Romani, Bonifazi, Merendino, Contadini, Baffoni, Righetti, Noschese, Marconi (25' st Braschi), Mezgour, D'Elia, Benvenuti (15' st Bonetti)

In panchina: Dente, Donini, Gattei, Marcaccio, Fuchi, Canducci, Sartini.

All. Santi.

TORCONCA: Barbanti, Franciosi (36' st Zavatta), Cecchi, Nicolini, Codigoro (36' st Franca), Tombari, Simoncelli, Mercuri, Pasolini, Casoli, Mani (20' st Chiussi)

In panchina: Pasini, Guenci, Perrotta, Politi, Antonacci, Cipiccia

All. Vergoni.



ARBITRO: Sapio di Cesena.

RETI: 24' pt D'Elia, 30' st Pasolini, 49' st Casoli.

CRONACA: il Torconca rimonta il Sant'Ermete, che protesta per le decisioni dell'arbitro Sapio. I "verdi" passano in vantaggio al 24' con un colpo di testa di D'Elia, servito da calcio d'angolo. Nell'ultimo quarto d'ora la rimonta ospite: Pasolini servito da Simoncelli trova il pari, nel recupero Casoli raccoglie una respinta su punizione e batte Romani.