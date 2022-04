Calcio Promozione: Giornali fa sorridere il Bellaria Igea Marina. Battuto lo Spontricciolo

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:39 - 02 Aprile 2022

Un undici del Bellaria Igea Marina Calcio.



Bellaria Igea Marina - Spontricciolo 1-0



BELLARIA: Ramenghi, Paganelli, Grossi, Fusi (1' st Vandi), Alvisi, Venturi, Ceccarelli, Cocco (19' st Gabrielli), Giornali (22' st Vitali), Marchini (30' st Tafa), Meluzzi (47' st Mazzarella).

In panchina: Arfilli, Polverelli, Marrone, Fabbri D.

All. Fusi.



SPONTRICCIOLO: Tani, Pivi (35' st Di Renzo), Borghini, Meluzzi (1' st Pellegrino), Ioli (1' st Fabbri S.), Rossi; Fantini (22' st Capriotti), Borioni (1' st Gjoshi); Fabbri A., Brisigotti, Giovanelli.

In panchina: Martini, Cugnigni, Tonti, Durante.

All. Forchino.



ARBITRO: Hafidi di Ravenna

RETI: 33' pt Giornali.

AMMONITO: Brisigotti.

ESPULSO: 26' st Vandi.

NOTE: corner 4-3, recupero 1' pt + 5' st.



BELLARIA IGEA MARINA Vittoria di "corto muso" per un solido Bellaria Igea Marina. Al 16' Grossi crossa dalla destra per Giornali, colpo di testa velleitario che termina a lato. Al 20' Cocco dal limite dell'area chiama alla presa il portiere Tani. La gara si sblocca al 33': Giornali riceve palla al limite dell'area, si gira e fulmina l'incolpevole Tani. In avvio di ripresa lo Spontricciolo spinge alla ricerca del pareggio, ma senza creare grossi patemi a Ramenghi. Al 71' Bellaria Igea Marina in dieci per l'espulsione di Vandi, reo di un tocco di mano da ultimo uomo. Sugli sviluppi della punizione successiva, azione da flipper conclusa con un gol annullato dall'arbitro per fuorigioco. All'84' Fabbri impegna Ramenghi in presa. Un minuto dopo diagonale di Vitali che si spegne a lato, alla sinistra di Tani. Al 90' Giovanelli spreca la palla del pareggio, calciando alto da posizione favorevole.