Santarcangelo, una mobilitazione di piazza per dire no all'aumento delle spese militari

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:27 - 02 Aprile 2022

Piazza Ganganelli.



Una manifestazione in piazza a Santarcangelo per dire no all'aumento delle spese militari. La lista civica "PenSa - Una mano per Santarcangelo", appartenente alla coalizione di centrosinistra, invita la cittadinanza e le associazioni a partecipare alla mobilitazione, in programma dalle 16 di sabato 9 aprile in piazza Ganganelli. "Abbiamo deciso di recuperare lo slogan pacifista Not my in name per affermare la nostra contrarietà all'aumento delle spese militari italiane, che un ordine del giorno approvato alla Camera vorrebbe portare al 2% del PIL - spiega una nota di PenSa - e si sta utilizzando la circostanza del conflitto in Ucraina per modificare in modo strutturale la spesa pubblica in direzione di una crescente militarizzazione della società, mentre le priorità del Governo dovrebbero essere altre": interventi sulla sanità, sulla scuola, il sociale, il lavoro: "L'ambiente e la transizione ecologica, la cultura e tutti gli ambiti di crescita umana sono prioritari rispetto a qualsiasi spesa militare. Spesa che con l'incremento al vaglio del Parlamento crescerebbe da 25 a 38 miliardi di euro l'anno, fino alla cifra record di 104 milioni al giorno".