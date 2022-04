Rimini, profughi ucraini lasciano gli hotel. Si cercano posti tra le famiglie

Attualità

Rimini

| 13:00 - 02 Aprile 2022

Alcuni profughi ospitati all'hotel Brenta di Rimini.

Sono "poco più di 450 i rifugiati ospitati ancora negli alberghi" a Rimini, dove la loro presenza in poco più di una settimana si è quasi dimezzata e "in molti stanno trovando sistemazioni autonome o presso famiglie".



A fare il punto, all'Ansa, è 'Riviera Sicura', realtà che raggruppa 250 strutture ricettive e stabilimenti balneari della Riviera Romagnola, particolarmente coinvolta nell'accoglienza dei cittadini ucraini secondo cui gli alberghi ospitanti sono scesi a sette. Hotel, viene evidenziato dall'associazione che, attraverso i canali social e le associazioni, "stanno chiedendo a chiunque possa di ospitare una famiglia per ridurre il carico sulle strutture ormai stremate da oltre un mese di accoglienza a titolo gratuito".



Secondo le stime di 'Riviera Sicura', inoltre, sarebbero quasi 3.000 i rifugiati attualmente ospitati in abitazioni private in provincia di Rimini."Nessuno vuole lasciare il territorio - osserva Giosuè Salomone, presidente di 'Riviera Sicura' - e tra le partenze di ieri verso il Piemonte in molti hanno lasciato a Rimini madri o sorelle. Per questo ci rivolgiamo anche alle famiglie romagnole: una accoglienza, anche temporanea, congiuntamente al lavoro della Prefettura che quotidianamente riesce a trovare nuovi posti nei Cas, consentirebbe di aprire una fase successiva. Finchè non si stabilizza la situazione, però, anche questo diventa complesso".



Inoltre, aggiunge Salomone, "molti dei rifugiati che stavano frequentando corsi di italiano e che avevano dato disponibilità all'avviamento al lavoro sono stati trasferiti; praticamente ogni giorno si riparte quasi da zero". Ad ogni modo, prosegue, "entro pochi giorni si dovranno completare le operazioni di ricollocamento per chi non troverà sistemazioni in famiglia. Ci preme, però, che queste persone ricevano la migliore soluzione possibile - conclude -: che si mandino a centinaia di chilometri di distanza persone che qui lasciano parenti stretti ci sembra illogico e crudele".