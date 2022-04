Rimini Calcio, ecco il Fanfulla. Mister Gaburro: 'Loro pericolosi in trasferta, ci vorrà un ritmo alto'

Sport

Rimini

| 15:28 - 02 Aprile 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

E' una domenica importante quella di domenica nella lotta per il primo posto. Il Rimini affronta in casa il Fanfulla (ore 15) mentre il Ravenna à di scena nel pericoloso derby di Forlì: ci sta, insomma, che domenica sera i biancorossi possano trovarsi prima dello scontro diretto allo stadio Benelli di domenica prossima se non a +8 a +7.

Uno scenario che non appassiona il tecnico Marco Gaburro: “Sono pensieri legittimi, per carità, però penso molto semplicemente che devo cercare di arrivare il più possibile avanti nello scontro diretto e che successivamente ci sono altre sette partite da giocare. E' un turno importnate e non decisivo perché decisivo vuol dire che se vinci sei promosso aritmeticamete, e non è questa la situazione”.

Dunque, Rimini-Fanfulla. La squadra di Lodi ha 36 punti, cerca punti per mettersi in salvo aritmeticamente il prima possibile. E' un avversario pericoloso in trasferta visto che ha collezionato 15 dei 24 punti disponibili centrando sette vittorie e quattro pareggi: dopo Rimini, Ravenna e Lentigine ha messo insime il maggior numero di punti lontano da casa (25 punti)

“E' una squadra con l'età media più bassa del girone, in testa alla classifica Giovani D Valore, sbarazzina, con qualche giocatore di qualità dalla cintola in su, che ha intensità. Non gioca un calcio speculativo e ha i modi e i tempi giusti in fase offensiva – dice Gaburro –. Recentemente a Ravenna ha perso per un rigore all’ultimo secondo. Il Rimini? Stiamo bene. Ho visto una squadra molto intensa, determinata, e dico la verità: ho un’aspettativa molto elevata per questa partita: ci vorrà una ottima prestazione della mia squadra, dovremo tenere i ritmi alti per metterli in difficoltà”.

Il tecnico deve fare a meno di Haveri (squalificato) – per l'esterno c'è il forte interessamento del Torino (spesso al Neri sono stati seganalti osservatori granata), ma ritrova Greselin e Callegaro a centrocampo. Ancora out Andreis e Kamara che tornerà a disposizione da lunedì. Probabile che ci sia del turn over rispetto all'ultimo turno: rientrerà Mencagli al centro dell'attacco, Contessa sull'out mancino e ci sarà qulche altra novità.

“La nostra forza finora è stata nel dividersi le responsabilità e nel condividere il percorso. Io penso che questo gruppo sia di 18 titolari. La tua identità non passa dal modulo, ma dal tuo atteggiamento. Io penso che questo gruppo questo lo stia dimostrando”.