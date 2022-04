Incendio nel solaio di un’abitazione a Pennabilli: famiglia evacuata

Cronaca

Pennabilli

| 11:58 - 02 Aprile 2022

Incendio in un solaio di un'abitazione di Pennabilli.

Incendio nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 1 aprile, a Pennabilli, in località Villa Maindi: il rogo è sviluppato nel sottotetto di un’abitazione di due piani, abitata da una famiglia. Erano circa le 18 e 45. Le fiamme hanno attecchito su oggetti e suppellettili vari conservati nella soffitta, provocando danni alla copertura e agli impianti. Il fumo ha inoltre danneggiato pareti e materiali strutturali. Una volta avuto ragione delle fiamme, i Vigili del fuoco hanno effettuato il sopralluogo a seguito del quale l’edificio è stato dichiarato inagibile. La famiglia è stata pertanto evacuata. Danni ingenti ai materiali, ma fortunatamente non si è ferito nessuno. Gli uomini del comando di Rimini hanno lavorato quasi sei ore per estinguere del tutto il rogo.