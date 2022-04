Rimini, al Fulgor proiezione e convegno per 70 anni de 'Lo Sceicco Bianco'

Eventi

Rimini

| 11:34 - 02 Aprile 2022

Lo Sceicco Bianco.

La proiezione, nella serata di lunedì 4 aprile, della pellicola al 'Fulgor' - la sala in cui Federico Fellini si innamorò del cinema - e un convegno, in programma nella mattinata di venerdì 7 aprile. Così Rimini celebrerà i 70 anni dall'uscita de 'Lo Sceicco Bianco', il film che segnò il passaggio del regista romagnolo dal mondo della scrittura e della sceneggiatura a quello del grande schermo.

Il lungometraggio d'esordio come direttore unico di Fellini andrà in scena il 4 aprile nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna presso il laboratorio 'L'Immagine Ritrovata'. Derivato da un soggetto della cui stesura era responsabile Michelangelo Antonioni, 'Lo Sceicco Bianco' mette al centro il mondo dei fotoromanzi e le illusioni di un'accanita lettrice di quelle riviste e rappresenta l'opera prima di un Fellini solitario dietro la macchina da presa dopo avere co-diretto con Lattuada 'Luci del varietà'. Oltre alla proiezione, la pellicola sarà al centro di un convegno, venerdì 7 aprile, con 14 ricercatori e studiosi, provenienti dalle maggiori università italiane, che si alterneranno sul palco del 'Teatro degli Atti' nel corso di due sessioni, precedute da una lezione di Gianfranco Angelucci, storico collaboratore del Maestro riminese, dal titolo 'L'invenzione della realtà'.